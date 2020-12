Felipe González urge a los políticos al consenso más allá de las ideologías

El expresidente del Gobierno Felipe González ha pedido este viernes a los líderes políticos que abandonen la política del "odio" y el "rencor" y traten de aunar esfuerzos, a través del diálogo, para llegar a acuerdos "transversales" que den "certidumbre" a la población.

En su intervención por videoconferencia durante la inauguración del ciclo de conferencias "Encuentros del futuro", organizado por el Consejo Social de la Universidad de La Laguna y el Cabildo de Tenerife, el expresidente socialista ha defendido que la esencia de los responsables políticos es dar certidumbre a los ciudadanos.

Y la única forma de proveerla, en un horizonte tan cambiante, "en el que no se sabe cuál va a ser el siguiente regate del virus", es que haya espíritu de consenso más allá de las ideologías. "Una de las cosas que más confunden en este momento es la sensación de que no nos ponemos de acuerdo, de que siempre tenemos algo que criticar del otro, sea cual sea su posición, y eso crea una enorme confusión", ha remarcado.

En este sentido, González ha asegurado que la crispación política está fracturando a la sociedad y a las familias, en un momento en el que "lo que hay que preservar, por encima de todo, es la convivencia", ha insistido. A juicio del expresidente, a pesar de que la vacuna abre una perspectiva de "esperanza" y "luz", a día de hoy la única certidumbre, "aunque tratemos de adivinar la pospandemia", es la incertidumbre", ha aseverado.

"Todavía hoy no podemos saber si habrá una tercera o cuarta ola, ni cuándo se llegará a un grado de inmunización suficiente o si esa inmunización va a afectar solo a los países con capacidad suficiente como para extender el proceso de vacunación", ha continuado.

En este sentido, Felipe González también ha destacado la importancia de ser transparentes con la ciudadanía, pues "aunque aún no estamos en condiciones de evaluar los daños", conviene hacer ver a la sociedad, "para evitar futuras frustraciones" que las consecuencias sociales, económicas e incluso educativas durarán años.

Durante su intervención, el expresidente del Gobierno ha alabado la reacción de la Unión Europea ante la pandemia, pues por primera vez se han combinado políticas monetarias del Banco Central Europeo "con un presupuesto plurianual, un fondo de reconstrucción y un endeudamiento de esta magnitud", ha señalado. No obstante, a pesar "de que se están haciendo las cosas bien", puede que los fondos y los recursos disponibles "no sean suficientes" para salir de la crisis, ha reconocido el socialista, como tampoco para hacer frente "a la otra pandemia, permanente y silenciosa": el cambio climático.

En relación a la UE, el expresidente socialista ha señalado que también le gustaría poder alabar la política migratoria europea, "pero no hay". "Me gustaría que hubiera una política migratoria para poder decir si me gusta o no, pero lo que hay es un vacío de responsabilidad que Europa debe asumir", ha sentenciado.

A pesar de todo lo anterior, Felipe González ha asegurado que no renuncia al futuro, pues aunque el mundo "nos ha castigado con la pandemia", nunca antes "habíamos dispuesto de tantos instrumentos y conocimientos para cambiar la realidad", ha concluido.