Podemos denuncia un vídeo en el que varios militares hacen el saludo nazi

Podemos ha pedido este miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que adopte medidas contundentes para expulsar a la extrema derecha de las Fuerzas Armadas. Lo ha hecho tras conocer un vídeo del año 2019 en el que aparece un grupo de militares entonando una canción de la División Azul y realizando el saludo nazi, cuyos autores ya fueron sancionados.



Las imágenes, publicadas por La Marea, datan del 8 de diciembre del pasado año durante la celebración del Día de la Inmaculada, patrona de la Infantería, en la base de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) del Ejército de Tierra en Paracuellos del Jarama, en Madrid.



Fuentes del Ejército de Tierra han asegurado a Europa Press que este episodio ya dio lugar a la adopción de medidas disciplinarias "en su momento".





[EXCLUSIVA] Soldados españoles hacen el saludo nazi mientras cantan una canción de la División Azul en un cuartel del Ejército. Lo cuento en @lamarea_com https://t.co/dv31meo8Qe pic.twitter.com/xLigXT2LX1 — Miquel Ramos (@Miquel_R) December 16, 2020

"Es fascismo organizándose"

Pese a ello, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens , cree que Margarita Roblesque ya subrayado ya no afecta únicamente a militares retirados como los que firmaron manifiestos contra el Gobierno.Asens ve "alarmante" la "infiltración" de la extrema derecha en las Fuerzas Armadas. Igual que el secretario primero del Congreso y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, quien cree que el problema no se resuelve solo con sanciones.. Cualquier alternativa sería incubar el huevo de una serpiente", ha advertido el diputado por Barcelona.También el portavoz de ERC, Gabriel Rufián , ha aprovechado su segunda intervención en el Pleno del Congreso de este miércoles para hablar del vídeo difundido por 'La Marea'.Al hilo de estas imágenes, ha avisado a la ministra de Defensa de que en España. "Esto ya no son cuatro abuelos fachas pasados de vueltas en un chat, son soldados en activo. No es patriotismo, no es nostalgia es fascismo organizándose", ha puntualizado."La señora Robles seguirá insistiendo en que 'las Fuerzas Armadas son democráticas', pero también deberá contarnos qué hará con la infiltración ultra en las mismas", ha escrito, por su parte, en su cuenta de Twitter, el portavoz de Defensa de EH Bildu en el Congreso, Jon Iñarritu, en un mensaje recogido por Europa Press.