Illa: "Quien crea que con un test puede pasar la Navidad tranquilo, se engaña"

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han instado a los profesionales sanitarios a no prescribir los test rápidos de autodiagnóstico que se venden en farmacias porque "pueden llevar a engaño" a quienes crean que con estas pruebas "puede pasar las navidades más tranquilamente".

Lo han hecho en una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que ha dado luz verde al posicionamiento de la ponencia de vacunas que concluye que estos test no deben ser utilizados para determinar la presencia de una infección ni en personas con síntomas ni en asintomáticos.

"Estos test no son adecuados y se recomienda a los profesionales sanitarios la no prescripción porque pueden llevar a engaño", ya que "son de difícil interpretación" y no están contemplados en la agenda de testeo de la estrategia de detección precoz, ha subrayado en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La ponencia señala que estos test rápidos de anticuerpos que ya se venden en farmacias tienen un rendimiento menor que las técnicas que se realizan en los laboratorios con sangre obtenida por venopunción.

"Con esto no se juega, esto no es motivo de autodiagnóstico: cuando uno tiene síntomas o contacto estrecho, tiene que desplazarse a la Sanidad pública" ha añadido antes de insistir en esta advertencia: "Quien piense que para hacer una prueba de autodiagnóstico puede pasar las navidades más tranquilo, se engaña".