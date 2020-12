El PSOE insiste en que hay acuerdo para el CGPJ y pide al PP que lo confirme

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha recalcado que "ya hay acuerdo" con el PP para la renovación del Poder Judicial, y si el principal partido de la oposición lo niega es por "conveniencia política", y ha pedido a los populares que confirmen de una vez dicho acuerdo.

"Acuerdo existe, acuerdo hay", ha dicho Lastra, quien ha pedido a los populares que "cumplan su palabra". Y ha advertido de que mientras el PP "deshoja la margarita" los socialistas seguirán impulsando su iniciativa con Podemos para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial una vez acabado su mandato.

Además, ante la exigencia que ha hecho el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, de que el Gobierno no indulte a los condenados del 'procés', Lastra ha preguntado al dirigente del PP si pretende que el Ejecutivo "prevarique" para aceptar un acuerdo sobre el CGPJ.

Ha recordado que lo que hace el Ministerio de Justicia es cumplir la ley al tramitar las solicitudes de los indultos, y ha recordado que quedan aún los informes preceptivos antes de que lleguen al Consejo de Ministros.

Adriana Lastra ha insistido en que hubo acuerdo en dos ocasiones y el PP "de repente" lo rompió, y ha reiterado que también hay acuerdo en esta tercera ocasión.

Después ha apostillado que el acuerdo está "muy avanzado" y "solamente quedan flecos" y ha subrayado que "si el PP no lo asume o no lo hace público será por conveniencia política, pero no porque no exista". Los socialistas, ha añadido, esperan que el PP haga público dicho acuerdo pronto y se pueda hacer frente a la renovación.

Y mientras los populares se mantienen en esa "cerrazón absoluta" los partidos del Gobierno le siguen "dando tiempo" con la propuesta de reforma del sistema de renovación aunque seguirán adelante con la iniciativa para limitar las funciones del CGPJ cuando haya concluido su mandato. Una iniciativa esta última cuya toma en consideración, ha confirmado, se debatirá el próximo martes 15.

La portavoz socialista ha criticado por otro lado que el PP ponga como excusa para no cerrar el acuerdo la condición de que no esté Podemos representado en el Consejo, porque "no va a haber nadie de Podemos en el CGPJ, ni del PP ni del PSOE".

"Si estamos hablando de independencia judicial nos lo tendremos que creer todos, ha dicho Lastra, quien ha señalado que los vocales que se propongan deben ser "personas independientes".

"Lo que no es posible es lo que está intentando trasladar la derecha, que sus candidatos son independientes y los demás no, un absurdo más en estas bombas de humo para intentar retrasar" la renovación, que es, ha vuelto a recordad, un "mandato constitucional".