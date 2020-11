Críticas de Madrid y abucheos en la visita de Sánchez e Illa al Hospital de La Paz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, han visitado este viernes el Hospital de la Paz; una visita envuelta en la polémica, por los abucheos que han recibido los dos primeros a su llegada, y por el malestar que ha provocado en el Gobierno madrileño, por no haber contado Moncloa con ellos, según han denunciado.

Sánchez e Illa han llegado juntos a este hospital minutos antes de las 11.00 horas para visitar, en concreto, la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos, y han sido recibidos con gritos de 'fuera', abucheos y el ruido de alguna cacerola por parte de un grupo de unas treinta personas que le esperaban a las afueras del centro hospitalario.

Además de las protestas a la entrada, la visita ha generado también polémica por las quejas del Gobierno madrileño de no haber sido informado ni invitado a este acto y de haberla fijado precisamente un día que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en Barcelona.

Finalmente, ha acudido el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien a su llegada ha recibido aplausos por parte de los concentrados a las puertas La Paz, aunque también se ha escuchado que alguien le llamaba 'mentiroso'. A su salida, ha confirmado en declaraciones a los medios que el Gobierno no les informó de su intención de visitar la Paz.

"Cuando por primera vez el presidente del Gobierno decide pisar un hospital de la ciudad de Madrid, que no haya sido invitado no quiere decir que no tengamos la cortesía institucional con él para acompañarle", ha denunciado.

Y ha ahondado en que "parece extraño que se aproveche que no está Ayuso para visitar un hospital y no se invite a nadie". "Alguien podría pensar que cómo es posible que se visite un hospital de la Comunidad de Madrid sin la presidenta y sin el alcalde", ha apostillado.

Moncloa hizo pública esta visita a última hora de este jueves, en la agenda del Gobierno que cada día difunde alrededor de las 21.00 horas. En ella no se mencionaba la presencia de ningún miembro del gobierno regional, y se explicaba que tendría cobertura oficial, es decir, sin posibilidad de hacer seguimiento por parte de los medios de comunicación dentro del hospital.

Antes de difundir Moncloa su agenda a esa hora, el Ayuntamiento de Madrid ya había anunciado que Martínez-Almeida tenía previsto participar a las 11.00 horas en la presentación de nominaciones de los Premios Forqué. Sin embargo, posteriormente comunicó que "a causa de un cambio de agenda", el alcalde no asistiría finalmente a este acto, y que en su lugar visitaría el Hospital Universitario de La Paz junto a Sánchez.

La visita ha durado unos 45 minutos y, antes de abandonar el hospital, se ha podido ver como a las puertas el mismo, Sánchez ha conversado unos minutos con uno de los profesionales sanitarios, mientras Illa y Duque esperaban juntos a un lado, y Almeida, detrás.

Y de camino al coche, Sánchez ha vuelto a recibir los abucheos de las personas que, pese a la lluvia, todavía estaban allí congregadas. En esta ocasión, además de los gritos de 'fuera', se ha escuchado a alguno de los asistentes llamar a Sánchez 'comunista de mierda'.

Tras él, han abandonado el hospital Illa y Duque, mientras que Almeida se ha quedado para hacer declaraciones a los medios y criticar la actitud del Gobierno por no contar, según ha denunciado, con las instituciones madrileñas.



Sánchez no visitó IFEMA

También la secretaria general del PP en la Comunidad de Madrid, Ana Camíns, ha tachado de "deslealtad" la visita del presidente del Gobierno al hospital Universitario de La Paz, cuando la presidenta regional se encuentra en Barcelona.

"Es una absoluta vergüenza la deslealtad del presidente del Gobierno con Díaz Ayuso. Los mismos que no han visitado un solo hospital durante los nueve meses de la pandemia, los mismos que han declinado la visita para la inauguración del hospital Isabel Zendal el próximo martes, aprovechan que Díaz Ayuso está fuera de Madrid para hoy visitar el hospital de La Paz y lucirse", ha criticado Camins.

En este sentido, la dirigente del PP ha recordado cómo Díaz Ayuso el pasado mes de abril durante el primer acto público, después de estar un mes aislada con Covid-19, visitó el hospital de Ifema.

"Pedro Sánchez no se asomó por ahí, ni por ningún otro hospital madrileño. Sus actos de cobardía se repiten constantemente", ha le ha espetado.

Ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, rechazó la invitación de la presidenta madrileña a la inauguración el próximo 1 de diciembre del hospital de Emergencias Isabel Zendal por problemas de agenda y el PP cuestiona que hoy "por sorpresa" aparezca para visitar el hospital de La Paz.

"Este Gobierno tiene que dejar de pensar en los oscuros juegos de estrategias y en ocultar información, Sánchez debería pensar más en trabajar de forma coordinada con los gobiernos autonómicos", ha concluido.