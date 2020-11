El Supremo rechaza el recurso de Vox para acusar en solitario a Ábalos por el 'Delcygate'

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado íntegramente el recurso presentado por Vox para ejercer en solitario la acusación popular contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por un presunto delito de prevaricación por su reunión del pasado mes de enero en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, al considerar que sus pretensiones coinciden "en todo punto" con las del Partido Laócratas.

De esta forma, la Sala II ha confirmado su auto del pasado 6 de marzo, en el que dio luz verde a la formación de Santiago Abascal para que pudiera ejercer la acusación popular en este caso pero "bajo la misma dirección y representación" que Laócratas, primer querellante.

Vox intentó desvincularse de Laócratas con un recurso de súplica en el que alegó que no había una convergencia suficiente de intereses y puntos de vista en la estrategia procesal de ambos partidos. Además, argumentó que, dado que Laócratas había recurrido la fianza fijada por el TS, Vox es la única acusación debidamente personada. En cualquier caso, adujo que, tratándose de solo dos acusaciones populares, era desproporcionado obligarlas a ejercer una acción conjunta.

El Supremo, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, ha desestimado las pretensiones de Vox por considerar que "la querella formulada es en todo punto coincidente con la previamente presentada por el partido político Laócratas", dado que "se denuncia a la misma persona y por los mismos hechos, que se califican también de forma coincidente".

El alto tribunal ha rechazado asimismo el argumento de Vox de que la decisión recurrida "sea desproporcionada o implique una vulneración del derecho de defensa o del derecho a la jurisdicción de la parte recurrente", descartando igualmente que el recurso de Laócratas contra la fianza impuesta afecte a este asunto.



Rebaja de fianza

En el mismo auto, con fecha del 3 de noviembre, la Sala de lo Penal estima parcialmente el recurso presentado por Laócratas contra la fianza de 12.000 euros que le impuso el pasado 20 de febrero para poder personarse como acusación popular en el 'Delcygate'.

Se trata de una estimación parcial porque Laócratas pretendía que la fianza quedara rebajada a 1.000 euros, pero el Supremo ha optado por dejarla en 6.000 euros, dando ocho días al partido para que la deposite en metálico.

Laócratas alegaba que la fianza de 12.000 euros era excesiva atendiendo a la situación económica de la organización política y, para probarlo, aportó sus cuentas anuales y bancarias.



El 'Delcygate'

Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la 'número dos' de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Turquía. Rodríguez es una de los dirigentes venezolanos sancionados por la UE por la crisis en la nación caribeña, por lo que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen. Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con ella en el aeropuerto madrileño --según explicó él posteriormente-- para asegurarse de que no se adentrara en territorio español.

Laócratas y Vox presentaron sendas querellas contra Ábalos por presunta prevaricación que se dirimen en el Supremo, dada su condición de aforado. La Fiscalía ha pedido inadmitir las querellas porque no ve "indicios suficientes" de que los hechos sean constitutivos de delito, ya que Rodríguez "no llegó a entrar en territorio español", quedándose en la zona de tránsito de Barajas, y no cree que la actuación del ministro "fuera mas allá del ámbito estrictamente diplomático".

El 'Delcygate' se investigaba también en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, a raíz de una serie de denuncias y querellas presentadas por el PP, Vox y Laócratas contra varios funcionaros por presunta prevaricación administrativa. Sin embargo, el juez Antonio Serrano-Arnal ha decidido archivarlo aduciendo también que Rodríguez no llegó a entrar en territorio español, en la misma línea indicada por la Fiscalía Provincial.