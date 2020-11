Sánchez defiende ante el G20 el acceso universal a las vacunas contra la Covid-19

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado en la Cumbre de los países del G20 el acceso universal a las vacunas para la Covid-19 y una cooperación multilateral más eficaz, según ha informado Moncloa.



Asimismo, ha pedido a los líderes el apoyo "inequívoco" al esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la lucha contra la pandemia y derrota del virus. "No estaremos a salvo hasta que todos estén a salvo", ha remarcado Sánchez.



En la Cumbre, a la que también ha asistido la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, Sánchez ha hecho hincapié en que el G20 "siga desempeñando un papel clave para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia".



"Los líderes del G20 tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestras manos para minimizar el daño y las consecuencias de la pandemia de la Covid-19", ha señalado Sánchez en un vídeo difundido en Twitter por la cuenta de la Cumbre del G20, organizada este año por Arabia Saudí.





Acceso "universal" a las vacunas

El presidente del Ejecutivo español ha advertido de quepor lo que ha defendido que las mayores economías del planeta deben aceptar el desafío de acabar con el virus y "construir un futuro más inclusivo".En este punto, ha destacado que tienen una "oportunidad única" de establecer una hoja de ruta colectiva que permita trabajar por "la prosperidad, la sostenibilidad y la igualdad", así como para el beneficio de las economías y "de todos los ciudadanos del planeta".En su discurso durante la sesión plenaria de este sábado, el presidente ha insistido en la necesidad de que se garantice un acceso de la Covid-19.Después de que el coronavirus haya matado a más de 1,3 millones de personas en el mundo, haya dejado a millones de niños sin educación y haya mandado a millones de familias a la pobreza, Sánchez también ha reclamado ante el G20 más cooperación multilateral para abordar los desafíos comunes y "acelerar una recuperación justa, inclusiva y sostenible que no deje a nadie atrás".Sánchez considera que el G20 debe seguir desempeñando un "papel clave" para abordar las consecuencias económicas provocadas por la pandemia con especial atención a los más vulnerables.Respecto a la deuda, el presidente del Gobierno ha dado la bienvenida a la decisión tomada por los países más ricos de extender hasta junio de 2021 la 'Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda' y la adopción del 'Marco común para el Tratamiento de la Deuda', dos iniciativas paraSánchez también ha pedido que no se olviden los riesgos que respecto a la deuda tienen otras economías en desarrollo, en particular en América Latina y el Caribe.El jefe del Ejecutivo ha lamentado en su discurso el incremento de la desigualdad que ha provocado la pandemia, especialmente en los trabajadores poco cualificados. Por ello, ha destacado la importancia de que los países garanticen "un nivel de vida digno" y ha hecho un llamamiento a reforzar los sistemas de protección social.Además, Sánchez ha reafirmado suy los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "Un verdadero contrato social que debe guiar nuestros esfuerzos", ha señalado.