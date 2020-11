El PNV pacta con el Gobierno eliminar el impuesto al diésel y ve más cerca su apoyo a los Presupuestos

El PVN ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para eliminar el impuesto al diésel que PSOE y Unidas Podemos habían incluido en los Presupuestos Generales del Estado para el 2021. "Esto es un comienzo", ha asegurado el portavoz de la formación vasca en el Congreso, Aitor Esteban, tras señalar que han pactado un paquete de enmiendas a las cuentas públicas que "posibilitan seguir discutiendo y profundizando en una senda de entendimiento" que permitiría sumar el 'sí' de los seis diputados del PNV.

Esteban, además, ha explicado que entre los cambios negociados con el Gobierno de coalición en el proyecto presupuestario también se recoge una partida de 50 millones de euros para la modernización de la industria de las máquinas herramientas, otros 6 millones de euros para el soterramiento de Zorrotza en Bilbao y la creación de una figura contractual en el desarrollo de la formación dual universitaria.

Sin embargo, el portavoz del PNV ha incidido en que estos pactos "no significan que haya un acuerdo definitivo", aunque "suponen avances". En la mísma línea, ha subrayado que "estas cuatro enmiendas no son suficientes" y que sigue habiendo "discusiones abiertas" que espera que vayan "fructiferando" a lo largo de este viernes y del fin de semana.

Enmienda a las cuentas

La eliminación del impuesto al diésel ha sido desde el principio uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno y el PNV que, desde un comienzo, lamentó que no se cumpliera un acuerdo previo para eliminarlo. Esteban ha explicado que gravar el diésel solo suponía poner en "dificultades" a la industria del automóvil y la "desaparición de miles de puestos de trabajo".

Esta exigencia también era compartida por Ciudadanos que hace ya varias semanas aseguraba que havía alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo para retirarlo del proyecto presupuestario. No obstante, el Ejecutivo tendrá que explicar esta paso a varias formaciones de izquierda que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, como Más País, y que han reclamado en las últimas semanas que se mantenga.

Respecto a las ayudas de la industria de la máquina herramienta, Esteban ha puntualizado la necesidad de tener una "buena base industrial" para poder ser más competitivos. También ha subrayado que el soterramiento de dos infraestructuras de ferrocarril en Bilbao era una reclamación que llevaba haciendo desde hace tiempo porque "estaban causando muchos problemas y muchos accidentes".

Bildu y Podemos

Preguntado sobre si el PNV se había sentido ninguneado con la escenificación del apoyo de EH Bildu a las cuentas, pese a que desde el PSOE y Unidas Podemos insistan en que no existe ningún acuerdo, Esteban ha asegurado que "no": "Aquí, lo de sentirse ninguneado es para grupos políticos que no confíen en ellos mismos o que no estén muy seguros de la trayectoria que lleven y de las cosas que quieren defender".

Además, en la misma línea en la que se expresó el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, Esteban ha afeado el gesto de Unidas Podemos de presentar una enmienda conjunta con ERC y EH Bildu para prohibir los desahucios y cortes de suministros a familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2022. "Llama la atención que alguien que ha podido influir desde el Gobierno se ponga a hacer una enmienda con otros grupos que no son socios internos de la coalición. Es muy disfuncional", ha sentenciado.