El padre de la negacionista Mónica: "El primer avergonzado de lo que dice soy yo"

El padre de Mónica Ayllón, la joven de 21 años que ha generado gran revuelo mediático con sus palabras sobre el coronavirus y el uso de la mascarilla, estuvo en el programa 'Cuatro al Día' para pronunciarse sobre las declaraciones de su hija: "El primer avergonzado de lo que dice soy yo", afirma.

Censuró las palabras de su hija y señaló que "la familia no está para nada de acuerdo con Mónica", y criticó las ideas de la joven: "desde el primer día de la pandemia les he dicho a todos mis hijos que usen la mascarilla, que se laven las manos con gel, todo. Nosotros no salimos de casa, ella ya contó cómo se encuentra su abuelo, que tiene oxígeno puesto. Tampoco estábamos de acuerdo con que saliese en televisión y lo que ha dicho no tiene justificación".

Confirmó las denuncias que la familia viene sufriendo desde que la joven apareciera dos veces en la televisión diciendo "las tonterías y desfachateces sin coherencia" que han causado estupor en la sociedad. "Nos han llegado a decir que ojalá que nos cojamos el virus y que no nos atiendan en los hospitales. Es algo que no está repercutiendo ya en el trabajo y, de verdad, la familia no está nada de acuerdo con Mónica", volvió a recordar.

De este modo, trata de desmarcarse de las palabras de su hija con la esperanza de que cesen los continuos ataques e injurias que están recibiendo a través de Internet y las redes sociales.