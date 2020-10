Sanidad impone restricciones a la vida social en Elche y Orihuela por el descontrol del virus

El aumento de casos de coronavirus en el último mes y la pérdida de la trazabilidad de los casos han obligado a la Conselleria de Sanidad a adoptar medidas restrictivas en Elche y en Orihuela y todas sus pedanías, a excepción de Orihuela Costa y Torremendo. También en el municipio valenciano de Guadassuar y en la localidad castellonense de Onda. Se trata de las primeras localidades de la provincia en las que la conselleria interviene para frenar el avance de la pandemia. Hasta ahora habían sido los ayuntamientos de algunas localidades, como Pinoso, Banyeres o Elda, los que habían intervenido ante el aumento de casos.

Las medidas restrictivas, que han comenzado hoy, se prolongarán 14 días e incluyen la prohibición de que se reúnan más de seis personas tanto en espacios públicos como privados y un límite de aforo del 50% en el interior de locales comerciales y de hostelería. Bares y restaurantes, además, deberán cerrar a las 23 horas.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, aseguró ayer que estas restricciones se adoptan después de que el número de contagios se haya desbocado en las últimas semanas, se esté produciendo una trasmisión comunitaria sostenida y se haya perdido la trazabilidad de la mayor parte de los casos.

En el caso de Elche, la incidencia acumulada ha pasado de 64 casos por 100.000 habitantes, entre el 17 y el 30 de agosto, a 215 casos entre el 28 de septiembre y el 11 de octubre. En las dos últimas semanas se han notificado 40 brotes de pequeña magnitud, el 75% de ellos de origen social y familiar. El 43% de los contagios se han detectado en personas entre 15 y 44 años.

En el caso de Orihuela, la consellera Barceló precisó que la incidencia ha pasado de 120 casos por 100.000 habitantes entre el 1 y el 13 de septiembre, a 431 entre el 28 de septiembre y el 11 de octubre. También en esta localidad la trazabilidad de los casos se ha perdido, aunque la consellera indicó que la presión hospitalaria en este caso «no es importante» por la baja edad de los contagiados.

Estas nuevas medidas suponen retornar a algunos aspectos de la fase 2 de la desescalada, cuando se implantó la limitación de aforos al 50%. Después de dos semanas, se evaluará la situación de estos municipios y se decidirá si las medidas de prorrogan o no. Sí que se mantendrán durante 21 días más las que afectan al ocio nocturno y Barceló ya ha adelantado que, aunque la situación en la Comunidad Valenciana es mejor que en otras autonomías, estas limitaciones no se levantarán hasta que no lo hagan el resto de autonomías. Es más, la Conselleria de Sanidad introducirá la semana que viene nuevas medidas restrictivas que afectan a todos los restaurantes con barra de la Comunidad. Estos espacios deben garantizar el metro y medio de separación entre comensales y no podrán juntarse más de cuatro personas. La titular de Sanidad también se refirió a la situación de Elda, que el jueves adoptó nuevas restricciones tras el aumento de contagios. En este caso, la progresión de la pandemia no ha adquirido la velocidad que tiene en Orihuela y Elche «por lo que las medidas adoptadas no son tan restrictivas» y ha sido suficiente con un bando municipal. Pese a que hay otras localidades de la provincia con una incidencia más alta y en las que no se han anunciado restricciones, Barceló sostiene que no hay un único criterio a la hora de establecer estas limitaciones y que se tienen otros en cuenta, como el número de brotes, la identificación de los mismos, la trazabilidad o el índice de positividad de las PCR.