Torrent prevé elecciones en Cataluña el 14 de febrero

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha situado este viernes la celebración de las próximas elecciones catalanas el domingo 14 de febrero "si no hay un debate de investidura previo que pueda tener éxito", sin descartar que se puedan posponer si no se dan las condiciones sanitarias adecuadas por la pandemia del coronavirus.



En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado que la ley establece unos plazos claros, por lo que si no hay debate de investidura, el cómputo finalizaría el miércoles 10 de febrero, pero por las actuales circunstancias sanitarias consideran que es mejor celebrar los comicios el domingo siguiente.





ÚLTIMA HORA: Roger Torrent anuncia a @elmonarac1 que les eleccions al Parlament seran el diumenge 14 de febrer. pic.twitter.com/NlM9HleTTi — El món a RAC1 (@elmonarac1) October 2, 2020

También ha asegurado que no se presentará a un proceso de primarias de su partido, por lo que ha dejado claro que