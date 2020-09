La presidencia de Torra, en manos de cinco jueces del Supremo

Cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre los que no está su presidente, Manuel Marchena, revisarán este jueves la inhabilitación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Para ello, este jueves por la mañana escucharán los informes con los que la defensa del 'president' por un lado y la fiscalía y la acusación que ejerce Vox por otro resaltarán sus principales argumentos en contra y a favor de la sentencia dictada ante la negativa del político catalán a retirar los lazos amarillos, pese al requerimiento en ese sentido de la Junta Electoral Central.



El 'president' ha arrancado esta jornada clave con un mensaje en Twitter en el que parece ratificarse en su empeño en defender la pancarta que le ha situado en esta tesitura: "Pues sí: libertad presos políticos y exiliados", ha escrito junto a una imagen de la polémica pancarta colgada del balcón del Palau de la Generalitat.





Doncs sí: llibertat presos polítics i exiliats pic.twitter.com/RS0n9dft9a — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 17, 2020

Tres magistrados del 'procés'

La dificultad técnica del asunto, que básicamente consiste en determinar si desoír al árbitro electoral es sancionable penalmente o no, una vez que el propio Torra asumió la desobediencia, no se corresponde con la expectación mediática que despierta. El motivo es que, cuando el TSJC, que fue quien impuso la primera condena, le notifique la resolución firme del alto tribunal.Las fuentes jurídicas consultadas descartan en principio que ello deba ser acompañado de una publicación en algún boletín oficial, puesto quey depender, al menos el autonómico, en su caso, del propio inhabilitado. En este sentido, cuestionan la efectividad que pueda tener cualquier decisión adoptada una vez conocido el fallo del Supremo.El tribunal será, como magistrado más antiguo de la Sala Segunda, y el ponente de la sentencia que se dictará será Juan Ramón Berdugo. El resto del tribunal lo compondrán Antonio del Moral, Susana Polo y Vicente Magro. Estos dos últimos no formaron parte del tribunal que condenó a los líderes independentistas por sedición., pese a que en las vistas de casación solo está prevista la presentación de informes por las partes. Ello le permitirá oír de primera mano a su abogado, Gonzalo Boye, defendiendo su absolución y la vulneración de derechos fundamentales que, en su opinión, supuso la condena, y a la fiscal de Sala del Supremo Pilar Fernández Valcárce, justo lo contraro, porque a su juicio el recurso de Torra debía haber sido incluso rechazado de plano por no haber dudas de que desobedeció y por tanto de la necesidad de su condena.