Podemos pedirá al PSOE que Casado y Rajoy comparezca en la comisión sobre la 'operación Kitchen'

Unidas Podemos quiere que Pablo Casado y Mariano Rajoy comparezcan en el Congreso de los Diputados por la 'operación Kitchen'. Socialistas y morados ya han registrado este jueves la solicitud para crear una comisión de investigación sobre la supuesta trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con fondos reservados del Ministerio del Interior. La iniciativa saldrá adelante, salvo sorpresa de última hora, con el apoyo de ERC y varios partidos minoritarios. Una vez esté constituída, será cuando los de Pablo Iglesias plantearán al PSOE llamar a declarar al presidente y al expresidente del PP, según fuentes moradas.



Las últimas informaciones judiciales sobre el uso de, al menos, 53.266 euros de los fondos reservados del Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas durante los gobiernos de Rajoy han acabado salpicando al actual líder del PP. Los 'podemistas' propondrán que Casado de explicaciones en la comisión de investigación y sustentarán dicha petición en su pasado. En concreto, se remontan a hace dos años, cuando alcanzó la presidencia del partido. "Fue elegido presidente del PP con los votos de María Dolores de Cospedal y pactó la Ejecutiva con ella", apuntan las mismas fuentes. No obstante, el PSOE todavía no se ha pronunciado sobre estas pretensiones, según fuentes de la cúpula socialista.



Pese a que Casado no formaba parte de la cúpula del partido cuando ocurrieron los hechos, los morados tratan de relacionar así al presidente del PP con Cospedal, ex secretaria general de la formación, que ha sido señalada por la justicia como una de las artífices de esta presunta trama de espionaje. Unidas Podemos recurre al informe redactado por la Fiscalía Anticorrupción en el que se pide la imputación de Cospedal y del ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "por el espionaje al antiguo tesorero" para sustentar su propuesta.



El objetivo

Acabamos de registrar junto a Unidas Podemos, la solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre Kitchen. El PP debe dar explicaciones, rendir cuentas y asumir responsabilidades políticas. pic.twitter.com/Wjie8lSB3I — Adriana Lastra (@Adrilastra) September 10, 2020

Hasta Mariano Rajoy

Elpara abrir la investigación también se construye sobre ese informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que, apuntan,en el contexto de la ' operación Kitchen '. Por lo tanto, plantean la necesidad de indagar en "la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular".Además, defienden que, como sostiene la Fiscalía, la intención de ambos dirigentes era "anular y hacer desaparecer pruebas relativas a la contabilidad B del PP", "del caso relativo a los 'ordenadores de Bárcenas'" y "del sumario Gürtel en el que fue condenados distintos integrantes del PP y se estableció en sentencia que el partido había resultado beneficiario a titulo lucrativo de estos delitos de financiación irregular".El documento. Socialistas y 'podemistas' explican que el Ministerio Fiscal ha señalado a la ex secretaria general del partido "por su 'interés personal' en esta trama parapolicial, dado su papel 'como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma', y como máxima dirigente del partido, al 'existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo'".Casado no es el único obetivo de los morados. "", detallan en el documento registrado. Sobre esta base, los de Iglesias construirán también su petición para que el ex presidente del Gobierno regrese al Congreso, pero esta vez para dar explicaciones.Además, apuntan que el Ministerio Fiscal revela que "para desarrollar operaciones policiales ilegales, persiguiendo ilícitamente a personas, malversando fondos públicos, todo ello para interés y beneficio propio".