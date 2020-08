Vuelta al cole: termómetros a la entrada, lavado de manos cinco veces al día y pruebas PCR a los contactos de positivos

Las principales recomendaciones que han llevado hoy Educación y Sanidad a la reunión telemática con las autonomías de cara al raro curso escolar 2020-21 son las ya sabidas: distancia interpersonal de metro y medio, uso de mascarilla a partir de los 6 años (en Cataluña apuestan por subir esa edad a los 10), establecimiento de grupos burbujas con número reducido de alumnos en infantil y primer ciclo de primaria para que no tengan contacto con otras clases y ventilación constante de las aulas, incluso tener las ventanas abiertas. "Más que aprobar medidas nuevas lo que hay que hacer es cumplir las que están en vigor", ha insistido el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Todas las comunidades han respaldado el documento del Gobierno, a excepción de Euskadi, que ha pedido estudiarlo más detenidamente.

La higiene personal cobra protagonismo. El Gobierno recomienda que alumnos y profesores se laven las manos en el centro escolar con agua y jabón o gel hidroalcohólico,, como mínimo, cinco veces al día. Importantísimo, antes y después de comer y a la salida del baño. Para los departamentos que dirigen Isabel Celaá y Salvador Illa sería vital que todo el personal que entre en la escuela se tome la temperatura, pero debe hacerse evitando algo peligroso de cara a posibles contagios: aglomeraciones. Otra opción es trasladar a las familias la responsabilidad de hacerlo en casa, antes de ir al cole. Hay que tener en cuanta la extrema gravedad que supondría una práctica algo extendida hasta ahora entre algunos padres y madres con graves problemas para conciliar: llevar a sus peques al cole con medicación que amortigue las décimas de fiebre detectadas a primera hora de la mañana. "No concibo que nadie lleve a sus hijos al colegio sabiendo que no está en condiciones físicas óptimas. Es poner en riesgo su salud y la de muchas personas. Vamos a ver si somos serios", ha zanjado Illa. Respecto a las posibles medidas de conciliación que permitan a los progenitores cuidar de sus hijos en casa, la ministra Celaá no ha concretado nada más allá de asegurar que al Gobierno le preocupa mucho la conciliación. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ya avisó esta mañana en RNE que el teletrabajo y el plan 'Me Cuida' para adpatar la jornada laboral o reducirla un 100% seguirán vigentes de momento.

El cierre

Ante la confirmación de casos se pueden cerrar aulas concretas o grupos de convivencia pero no la totalidad del centro educativo. Eso sólo se producirá si hay una transmisión de la covid-19 de forma descontrolada o hay muchos casos y tras el visto bueno de la autoridad sanitaria autonómica. Todos los colegios e institutos deberán tener un stock de equipos de protección individual (EPI) para que los usen los profesores en caso de que un alumno tenga síntomas de coronavirus, según la 'Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en los centros educativos' que también se debate en la coferencia autonómica.

Bajo la premisa de que el impacto del cierre escolar tiene consecuencias muy graves, el Ministerio de Educación y el de Sanidad inisten en que el curso presencial -finiquitado de manera abrupta el pasado marzo a consecuencia de la pandemia- se debe reanudar porque es una "necesidad prioritaria", a pesar de que la reunión ha tenido lugar hoy, a escasos días del arranque del curso. La agenda política tiene también pendiente la conferencia monotemática sobre educación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los mandatarios autonómicos. La reunión podría celebrarse -telemáticamente- el 4 de septiembre. Respecto a los padres y madres que se niegan, en plena pandemia, a llevar a sus hijos a la escuela por temor al contagio, el Gobierno ha pedido un informe jurídico para ver cómo actuar en esos casos. "Hay que ir al colegio. Es una obligación, como los exámenes. El beneficio es muy superior al riesgo", ha concluido Celaá.

Con carácter general, la actividad lectiva será presencial para todos los niveles y etapas del sistema educativo, priorizándola para el alumnado de menor edad, al menos hasta el cuarto curso de la ESO", continúa el texto, que será modificado con toda probabilidad a lo largo de la mañana con los aportes que realicen las comunidades. "La experiencia en otros países que ya han abierto durante meses sus centros educativos nos enseña que se van a producir casos y algunos brotes, como en el resto de ámbitos de la comunidad, pero que una gestión adecuada de los mismos minimiza su impacto".

Vacuna de la gripe

El documento hace hincapié en la necesidad de la campaña de vacunación de la gripe para personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años o menores de esas edad pero con algún tipo de riesgo médico, así como las personas que trabajan en servicios públicos esenciales y otros. La campaña se adelantará doss semanas y empezará en la primera quincena de octubre. "El modo de transmisión y los síntomas del nuevo coronavirus y del virus de la gripe son muy similares. Por lo tanto, debido a la posible coexistencia durante esta próxima temporada 2020-2021 de la circulación de ambos virus, se han planteado nuevos objetivos con la finalidad de proteger a los más vulnerables e intentar prevenir también la saturación del sistema asistencial: alcanzar al menos coberturas del 75% en personal sanitario y mayores de 64 años y de un 60% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo".