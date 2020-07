¿Cómo funciona Radar Covid, la 'app' de rastreo del coronavirus?

La Gomera prueba desde el pasado lunes un sistema de rastreo de casos de contagios por el nuevo coronavirus que, de tener éxito, se extenderá al resto del país. Radar Covid fue la app presentada en la Isla Colombina por el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, y el del Cabildo gomero, Casimiro Curbelo, que estuvieron acompañados de forma telemática por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas. El proyecto tecnológico nace como "una herramienta para cuidarnos más" y a la vez "cuidar a los demás", adelantó 'El Día'.

El objetivo es explorar los potenciales de esta aplicación móvil de traceo en un escenario real. Sus resultados, con información, datos y experiencia, permitirán valorar a las autoridades sanitarias, tanto nacionales como autonómicas, si esta solución tecnológica se puede implementar en todo el país para luchar contra la Covid-19, reducir el impacto de nuevos contagios y cortar de forma eficaz una posible cadena de contagios.



¿Cómo funciona la app?

Si descargamos Radar Covid, nuestro smartphone detectará otros dispositivos o terminales que también se hayan bajado la aplicación. Si sus dueños han dado positivo en Covid-19 se nos notificará que hemos estado cerca de ellos. La primera pantalla que aparece al descargarse la aplicación es una explicación de Radar Covid. Nos da la bienvenida y deja claro que está en fase piloto. Avisa también de que las posibles alertas que recibamos serán simuladas.



¿Cuál es el ámbito geográfico de la aplicación?

El ámbito geográfico de la prueba quedará acotado a la isla de La Gomera hasta el 13 de julio, pues debe realizarse en un sistema "controlado". Y es que, por ejemplo, no reportaría nada al testeo de la aplicación que se la descargara una persona en Madrid, ya que nunca tendría interacción con el resto de usuarios. Eso sí, desde la Secretaría del Estado ya tienen previsto que se simulen turistas durante esta experiencia que, además, serán visitantes reales que acudirán desde otras islas a La Gomera. La elección de Canarias para este pilotaje viene por la implicación de la Administración autonómica, pero también por la "dimensión turística" del Archipiélago, como señaló la Secretaría de Estado de Digitalización.



¿Está garantizada mi privacidad si me descargo la app?

Utiliza un modelo descentralizado, basado en el protocolo Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-3T), el más respetuoso con la privacidad del usuario. Cuando una persona da positivo en el test de Covid-19 y lo autoriza, se envían al servidor solo los identificadores que él ha emitido y no los que ha detectado de otros móviles cercanos, a diferencia del modelo centralizado que envía todo. Es decir, el cotejo de datos y análisis de riesgo se lleva a cabo en el móvil del usuario y no en el servidor. Se trata de un proyecto piloto que usa tecnología de Apple y Google. Se trata de una app gratuita y anónima. No revela ni tu identidad no la del terminal.



¿Cómo se rastrean los posibles contagios?

Tras aceptar la política de privacidad hay que activar el 'Bluetooth' y el sistema de notificaciones de exposición a Covid-19 creado por Apple y Google para el rastreo de contactos. Lo normal a partir de este momento es que nos avisen si hemos estado cerca de alguien con Covid.

Si no hay alertas, la parte superior de la pantalla estará en verde con el mensaje exposición baja. Al pulsarlo, se actualiza la fecha y nos da recomendaciones. En la parte intremedia de la pantalla se nos permite activar o desactivar la aplicación y en la inferior, comunicar un caso positivo de coornavirus.



Fases del proyecto piloto

La fase inicial comenzó el lunes con una campaña de sensibilización ciudadana a través de difusión en los medios de comunicación y en las instituciones insulares. También se extenderá a las compañías navieras y aerolíneas que operan en la Isla para alcanzar a la población de fuera que visita La Gomera. Además, se formará a los promotores presenciales y telefónicos que se encargarán de captar y asistir en la instalación y el manejo de la app a las personas interesadas en participar en el proyecto. También se enviarán correos informativos con el procedimiento a los voluntarios iniciales, clave para la segunda fase.



Monitorización

La fase de monitorización arrancará el próximo lunes con la simulación de contagios y su seguimiento. El primer paso será simular un primer positivo, al que seguirán tres oleadas de contagios a partir de los días 10, 13 y 17 de julio. En este etapa se hará un estricto seguimiento diario de los indicadores recabados para seguir la evolución de la prueba y detectar hitos relevantes.



Cuatro objetivos

Desde el 20 de julio se medirán los cuatro objetivos del proceso, que son: adopción (cuántas personas se descargaron la app); eficacia (cómo ha funcionado); compromiso (cuántos positivos se comunicaron), y retención (cuántos usuarios mantuvieron la app activa).