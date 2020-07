Sanidad lanza una campaña de concienciación con el lema 'No lo tires por la borda'

El Ministerio de Sanidad ha lanzado este miércoles una campaña en redes sociales para concienciar a la población de la necesidad de no bajar la guardia ante el Covid-19 bajo el lema 'No lo tires por la borda'.



En un vídeo de 1.10 minutos de duración, el departamento que dirige Salvador Illa advierte de la necesidad de respetar las indicaciones de Sanidad para prevenir la propagación del nuevo coronavirus una vez que se han relajado las medidas de confinamiento y ante los rebrotes en los últimos días.



Este miércoles, los rebrotes de contagios por coronavirus se extienden en la actualidad al menos a 14 Comunidades Autónomas, aunque los gobiernos regionales insisten en el control de estos focos. Los nuevos casos en Andalucía hacen que sea la región con más brotes activos (11) hasta la fecha. Tan solo la Comunidad de Madrid, La Rioja y Asturias no registran ningún rebrote en sus territorios.





??Retrecoder#NoLoTiresPorLaBorda pic.twitter.com/v9KiblUf3F — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) July 1, 2020

El vídeo arranca con el lema 'tú no lo ves pero sigue ahí' para reflejar distintas situaciones de la vida cotidiana en la que el virus puede estar presente como es, por ejemplo,, reza un texto que acompaña a unas imágenes de gente bailando, es necesario seguir las recomendaciones de Sanidad: Límpiate las manos, mantén la distancia, usa la mascarilla., finaliza mientras se muestran camas de hospitales que van creciendo en número según avanza el vídeo. "Avanzar. Retroceder. No lo tires por la borda", concluye.El Ministerio de Sanidad ha registrado este miércoles ocho muertes con Covid-19 en 24 horas, así como 19 fallecimientos en la última semana, situándose la cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se sitúa en los 28.363.Se han notificado 149 nuevos positivos, en comparación con los 99 de este martes, lo que sitúa en 249.659 las personas que se han infectado por el nuevo coronavirus.Además,9 en los últimos 7 días; y 125.222 han precisado hospitalización, 151 en la última semana.