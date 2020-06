Laura Borràs, en manos del Supremo

Los cabeza visibles de JxCat y ERC en el Congreso, Laura Borràs y Gabriel Rufián, respectivamente, han mantenido su pugna en el pleno de la Cámara baja donde se estudiaba el dictamen a emitir sobre la concesión del suplicatorio demandado por el Tribunal Supremo sobre Laura Borràs. Los votos de los principales partidos de la Cámara (PSOE, PP, Vox) han convertido en simbólica la lucha fratricida entre los partidos independentistas sobre el sentido de su voto. Tal y como habían anunciado, ERC y la CUP se ausentaron en la votación. El PNV se posicionó en contra del suplicatorio y EH Bildu también declaró su intención de ausentarse de la votación. En total, el 'sí' sumó 293 votos y el 'no', 14 con 5 abstenciones.

Borràs se enfrenta a delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental por la concesión de una serie de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes y será citada como investigada, posiblemente, en julio.

Con todo, la pugna se visualizó en el pleno. Previamente, fuentes republicanas y anticapitalistas señalaron que el miércoles sus respectivas fuerzas llegaron a un acuerdo con Junts per Catalunya para ofrecer una respuesta conjunta y única, en concreto, según propuso la propia formación posconvergente, declinar efectuar la votación. Fuentes de ERC afirmaron que Laura Borràs, sin embargo, ya indicó su voluntad de no mantener ese pacto. Los republicanos entendieron este incumplimiento como la prueba del nueve de que lo que se buscaba con toda esta política es el desgaste de ERC, por cuanto el resultado, gracias al apoyo de PSOE, PP y Vox, estba escrito de antemano. De hecho, Rufián, en suintervención en la comisión, aseveró que Borràs "había pactado mal, por cuanto tenía que haber anclado la negativa del PSOE al suplicatorio cuando JxCat entregó la Diputación de Barcelona a los socialistas". Por todo ello, y a modo de sentencia, Rufián espetó a Borràs un "deberías haber dimitido"

Carta a los diputados

Borràs, por su parte, repuso que los republicanos la estaban "echando a la hoguera", en línea de sus últimas afirmaciones públicas por las que afirmaba que en el Tribunal Supremo, el mismo que juzgó a los presos del 'procés', no iba a tener opción a un juicio justo. La diputada ha escrito una carta a todos los diputados en la que avisa de que el suplicatorio vulnera garantías puesto que, hasta la fecha, ni ella ni sus abogados han recibido la notificación de la tramitación de suplicatorio por parte del Supremo. Tras la comisión, la posconvergente apeló a "la conciencia de todos los diputados que no votaron que no", en referencia a ERC.

Rufián replicó que "culpar a Esqquerra de lo que ha sucedido es un insulto a la inteligencia" y que nadie iba a dar "lecciones de independentismo a ERC". El diputado republicano se extendió sobre lo sucedido. "Todos los independentistas saben que el Supremo es un tribunal político. Pero hay una parte del independentismo que, además, no quiere que se arroje una sola sombra sobre la corrupción".

Apoyo de Torra

Horas antes, el 'president' Quim Torra, ha expresado su apoyo a la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, y ha considerado que "ningún independentista tendrá nunca un juicio justo en España", en relación con el proceso abierto en el Tribunal Supremo, afirmó Torra en Twitter.

"No es solo la historia, es ayer, hoy y mañana: Ningún independentista tendrá nunca un juicio justo en España. Entre otros motivos, por eso somos independentistas, por el anhelo de una sociedad justa y respetuosa con los derechos fundamentales", ha expresado.