Aparece un tiburón muerto de tres metros en el puerto de Alicante

Agentes de la Policía Portuaria del puerto de Alicante han retirado esta mañana de la dársena exterior un tiburón muerto de más de tres metros de longitud, que apareció flotando el domingo por la noche. Se va a contactar con el Instituto de Ecología Liitoral para ver si se traslada allí. No es la primera vez que aparecen grandes escualos muertos y en proceso de descomposición en la costa de Alicante. Peces enfermos que ya no tienen fuerzas y son arrastrados por las mareas pero hacía tiempo que no veía un ejemplar tan grande.

En el Mediterráneo existen pocas especies agresivas, siendo la más peligrosa el tiburón blanco. Otras potencialmente peligrosas son el marrajo, la tintorera, algunas especies del género Carcharhinus o los tiburones martillo.

Los tiburones, escualos, pertenecen al orden de los selacimorfos y llegaron a convivir con los dinosaurios. Una afirmación así no puede hacerse con apenas ningún animal de los que hoy en día conocemos. Su presencia en nuestro planeta está documentada desde hace más de 450 millones de años, si bien es cierto que aquellos no son los mismos que rondan los océanos en la actualidad sino una versión evolucionada, según la revista National Geographic.

Se trata de un tipo de pez situado en la parte superior de su cadena trófica y desempeña la función básica de regular la población de otras especies que se hallan por debajo de él. Por este motivo es muy preocupante el descenso de población de estos animales debido a la pesca ilegal que se lleva a cabo en muchas regiones el mundo. Se conocen más de 465 especies diferentes. Un tiburón puede llegar a tener más de 20.000 dientes a lo largo de su vida después de los continuos cambios de dentadura que experimentan.