Simón, sobre la vuelta al cole: "Hay que prepararla con mucho cuidado"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avisado este miércoles de que la vuelta a las clases "hay que prepararla con mucho cuidado", y aunque en este momento "nada justificaría" que se retomaran, "habrá que valorar muchas cosas" si surgen rebrotes.

"Si tuvieran la capacidad de llevar mascarilla y no relacionarse, sería más fácil, pero hay que proponer medidas factibles", ha resaltado en su rueda de prensa diaria al ser preguntado por las propuestas que ha hecho el Ministerio de Educación de cara al retorno a las aulas.

Entre ellas, que se establezcan grupos estables de alumnos de hasta 10 años que no necesiten guardar distancia de seguridad ni llevar mascarilla.Sobre ello, Simón ha subrayado que "no podemos cargar al profesor con la responsabilidad de que esa mascarilla se usa y de que se usa bien, porque si no, puede ser hasta perjudicial".

En situaciones como el recreo, se pueden delimitar los patios para que no interactúen entre ellos, o escalonar las salidas, pero "no podemos tener niños sentados en una silla sin moverse", ni "tenerlos separados en el recreo". "Hay que ser sensatos", ha zanjado.

No obstante, aunque en este momento "no habría justificación" para que no vuelvan las clases, habrá que tener en cuenta la evolución de la epidemia para entonces.

Respecto a las pruebas de EBAU que reunirán a miles de alumnos en toda España, Simón ha dicho que "el riesgo cero no existe en ningún lugar" y a "medida que hay más movimiento hay más riesgo", pero se van a abrir más colegios para mantener las distancias adecuadas. "Si además los participantes aplican medidas de prevención, el riesgo se reduce muchísimo", ha añadido el doctor, que ha descartado que los rebrotes detectados en Lisboa estén asociados a las escuelas: "Hay empresas involucradas; no tengo detalles finos, pero no podemos achacarlos a eso", ha concluido.