El Congreso debate por primera vez este jueves la 'Tasa Google'

El nuevo Impuesto sobre determinados servicios digitales, la conocida como 'tasa Google', se somete este jueves a su primer examen en el Pleno del Congreso, donde PP, Vox y Ciudadanos pedirán la devolución al Gobierno de su proyecto de ley al estar en contra de la creación de este nuevo impuesto.

Para poder arrancar su tramitación, PSOE y Unidas Podemos deberán recabar los votos suficientes para rechazar estas enmiendas, que se votarán conjuntamente.

El PP, Vox y Ciudadanos también presentaron respectivas enmiendas de totalidad al otro proyecto de ley que contempla la creación de un nuevo impuesto, en este caso a las transacciones financieras, que aún no se ha sometido a su primer debate en el Pleno de la Cámara.

El PP pide bajada de impuestos, no subidas

En su enmienda, el PP recuerda cómo el Gobierno aprobó esta nueva figura tributaria en un Consejo de Ministros apenas cinco días después de la cancelación del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, tras los primeros contagios por Covid-19 en España, y de actualizar un nuevo cuadro macroeconómico, a su juicio, "poco realista".

Los 'populares' consideran que este impuesto sería "la puntilla" para la economía española y "profundizaría la recesión", pues creen que justo va "en el sentido contrario" a lo que necesita el país frente a esta crisis pues, en el ámbito fiscal, consideran "muy obvio que las medidas deben ir por rebajas y no por subidas".

Vox ve confiscación y anticipa deslocalizaciones

Por su parte, Vox advierte de que la puesta en marcha de este impuesto supondrá una distorsión en el seno de la Unión Europea y un aumento de los precios y reducción del consumo y de la actividad, y critica el "carácter claramente confiscatorio" y no proporcional, "pues duplicaría con creces la carga impositiva actual", asegura, a muchas entidades.

En este sentido, en esta formación no la ven como una ley necesaria, ya que la OCDE ya trabaja en encontrar "una solución fiscal" para esta situación y creen que ya de por sí los costes de poner en marcha este impuesto "supuestamente temporal" no se verán compensados por la propia recaudación.

Cs no rechaza impulsar el impuesto, pero sí este

Por último, Ciudadanos subraya en su enmienda que no se opone a la creación de un impuesto similar "que carezca de las deficiencias de las que adolece" la propuesta del Gobierno, y recalca que, de aplicarse, debe hacerse con "el necesario consenso internacional" para lograr "la máxima armonización posible dentro de la Unión Europea".

Asimismo, cree que la norma "no resuelve el riesgo cierto de que esta carga tributaria sea trasladada al consumidor final". "No es aceptable que esto suceda y que no se puedan ofrecer garantías que tranquilicen al contribuyente medio de nuestro país", concluyen.