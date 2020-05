La Guardia Civil corta el acceso a la calle del chalé de Iglesias por las protestas

La Guardia Civil ha reforzado este martes el dispositivo de seguridad desplegado en la urbanización de Galapagar (Madrid) donde se ubica la vivienda del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la colocación de vallas y el acceso limitado únicamente a residentes.



La vivienda que el líder de Podemos y la ministra tienen en la urbanización La Navata de Galapagar ha sido objeto en los últimos días de lasque se originaron en el barrio de Salamanca de Madrid y se han ido extendiendo por diferentes puntos del territorio nacional.La Guardia Civil es responsable de garantizar la seguridad en el perímetro de la vivienda de Iglesias y Montero, un cometido ya asignado antes de la declaración del estado de alarma.En los últimos días, principalmente desde el pasado fin de semana,para hacer sonar sus cacerolas y sartenes para reclamar la dimisión del Gobierno por su gestión de la crisis del Covid-19.Siguiendo la convocatoria en redes sociales para una 'cacerolada' a las 21.00 horasde esta urbanización de lujo ataviados con banderas de España y haciendo sonar el himno nacional.Provistos de mascarillas, aunque no en todos los casos, los congregados este martes han paseado frente a la vivienda de Iglesias y Montero para protestar contra el Gobierno bajo la atenta mirada de los agentes del Instituto Armado.La Guardia Civil ya había reforzado en los últimos días el dispositivo de seguridad en la zona y este jueves ha colocado vallas disuasorias en la calle y, permitiendo únicamente pasar a los residentes.y ha avisado de que si se generalizan protestas como la que estos días están llevando a cabo "gente de derechas" contra algunos miembros del Ejecutivo, como es su caso, frente a sus domicilios, no se sabe "donde pueden acabar", y lo próximo pueden ser concentraciones "de gente de izquierdas" frente "al apartamento" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o la casa del líder de Vox, Santiago Abascal."Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa.", ha advertido en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que en lo que a él respecta, no se queja, porque "a la política hay que venir llorado de casa".