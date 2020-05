ERC mantiene el 'no' al estado de alarma tras los contactos 'in extremis' con el PSOE

Siguen contactos de última hora entre el PSOE y ERC, por ahora, sin avances. Los republicanos mantienen su negativa a apoyar la quinta prórroga del estado de alarma -en esta ocasión, prevista por el plazo de un mes- que se someterá a votación este miércoles en el Congreso de los Diputados. Las conversaciones seguirán durante las próximas horas, según fuentes del partido.

Para repensar el sentido de su voto, Esquerra exige al Gobierno el fin del mando único para que la Generalitat pueda gestionar la desescalada en Cataluña y que esta sea la última renovación del estado de alarma. Una opción que solicitan suplir con la modificación de leyes como la de salud pública para evitar la continuidad de esta medida que, a su juicio, resquebraja derechos fundamentales.

ERC sigue a la espera del borrador del Ejecutivo central, pero avanza que pide relajar las medidas contempladas en el estado de alarma actual "sólo para garantizar la movilidad mínima". Según los republicanos, el PSOE ha aceptado que los ayuntamientos puedan gastar los superávits acumulados para finalidades sociales que atajen los estragos de la pandemia, pero según las mismas voces ha rechazado las medidas propuestas para mejorar la conciliación de las familias, entre ellas, un permiso retribuido.

Fuentes del partido apuntan que se mantienen a la espera de una nueva propuesta, pero avisan de que si no hay ningún cambio por parte del PSOE, "el voto continuará siendo un 'no'".



JxCat admite las discrepancias

Por us parte, el representante de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha afirmado que su grupo sigue en el 'no' a la prórroga en el Congreso. Batet ha exigido el retorno de las competencias y ha asegurado que si bien el 'president' Torra habla en nombre del Govern en contra de la nueva prórroga, los partidos que le apoyan tienen diferencias. "Cuando el 'president' Torra habla lo hace en nombre del Govern, cuando los grupos hablan lo hacen en nombre de sus partidos y formaciones y por tanto es evidente que pueden no tener a veces las mismas aproximaciones; nuestra posición ha sido coherente desde el primer momento", ha afirmado Batet, en una rueda de prensa en la que ha presentado las conclusiones de su grupo sobre el 155 entre las que figuran varias propuestas de reprobación, entre otros al Rey Felipe VI.



Petición de los 'comuns' a ERC

Los 'comuns', por su parte, han pedido a ERC su apoyo para reconstruir la mayoría que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. El diputado en el Congreso, Joan Mena, ha rogado a los republicanos que con sus votos hagan posible la "mayoría progresista" que desbancó a Mariano Rajoy del Gobierno.

"Con ERC es más lo que nos une que lo que nos separa", ha espetado Mena en una rueda de prensa telemática. Y ha apelado a una salida de la crisis distinta a la del 2008, un camino "incompatible con regalar espacio político a Cs y con alargar eternamente el Govern con JxCat en Catalunya".