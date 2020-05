El mundo de la política llora la muerte de Anguita

El ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha expresado este sábado su pesar por el que fuera el líder de su partido, Julio Anguita: "Hemos perdido al más grande. Nuestro amigo, nuestro camarada", ha afirmado.



"Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo", ha escrito Garzón en su cuenta de Twitter, en un emotivo mensaje en el que subraya que le echará de menos. "Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz", ha añadido.



Anguita, de 78 años, ha muerto este sábado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, tras una semana en la UCI tras sufrir una parada cardiaca.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha expresado a través de un tuit su pésame por la muerte por el líder histórico de Izquierda Unida, Julio Anguita, a quien ha definido como un hombre coherente, honesto y siempre crítico.Un hombre coherente, honesto, siempre crítico, que defendió de manera incasable la igualdad y la justicia social.El vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Podemos, Pablo Iglesias , ha definido al fundador de Izquierda Unida, Julio Anguita, fallecido este domingo, como "el mejor referente político", una persona que, según ha confesado, le marcó el camino a seguir y que"Julio Anguita se atrevió siempre a señalar al poder.", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter, nada más conocer la noticia de la muerte de que fuera alcalde de Córdoba.Para el vicepresidente del Gobierno, con Anguita no sólo se va "un referente ético". "Se nos va nuestro mejor referente político.recogido por Europa Press.La vicepresidenta primera del Gobierno,, ha lamentado este sábado la muerte del ex dirigente comunista Julio Anguita, a quien ha recordado como uno de losPor medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, Calvo ha lamentado la muerte de "un cordobés que amaba profundamente nuestra tierra" y ha transmitido sus condolencias a la familia y compañeros del fallecido.También la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno,como "un andaluz de altura, honrado y coherente" y ha recordado que tuvo la oportunidad de "compartir charlas y reflexiones" con el ex coordinador general de IU.El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,durante muchos años y uno de los referentes de la izquierda", y ha enviado sus condolencias "en estos dolorosos momentos" a la familia y "compañeros y compañeras" de Anguita.La ministra de Trabajo,y el dolor por la muerte de nuestro querido Julio Anguita".Díaz ha asegurado que el "ejemplo de integridad política, de coherencia, de compromiso con este país" de Anguita "no se irá jamás" y ha añadido que "sobre ese legado suyo seguiremos construyendo el futuro".Finalmente, la titular de Igualdad,y ha escrito: "Aquí seguimos con tu ejemplo, que es vivir sin miedo y con pasión para que el pueblo mande". "Que la tierra te sea leve y que encuentres belleza allá donde estés", ha añadido.La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , ha despedido este sábado al histórico dirigente de Izquierda Unida Julio Anguita, fallecido este sábado, y ha señalado que "ha muerto un maestro".Colau lo ha despedido en su perfil de Twitter después de que haya muerto este sábado a los 78 años de edad tras sufrir hace una semana una parada cardiaca:La alcaldesa de Barcelona ha querido mandar un "fuerte abrazo" a las personas queridas y cercanas del también exalcalde de la ciudad de Córdoba.Los presidentes del PP y de Ciudadanos,, respectivamente, se han sumado a las condolencias por la muerte del exdirigente de Izquierda Unida Julio Anguita, por medio de sus cuentas de Twitter.Así, Casado ha elogiado que Anguita defendiera "sus ideales con pasión en la España democrática, plural y abierta que todos queremos".También ha transmitido sus condolencias a la "familia y amigos" de Anguita, de quien ha reiterado que fue "un político que ha defendido sus ideales con pasión".Por su parte, Arrimadas ha apuntado que, "aunque no compartiera sus ideas", el exlíder del Partido Comunista fue "una figura de indudable relevancia en la política española de las últimas décadas" y ha enviado su pésame a su familia y compañeros.La familia de Julio Anguita, líder histórico de Izquierda Unida fallecido este sábado en el hospital Reina Sofía de Córdoba, ha mostrado su agradecimiento por el "cariño mostrado" en la última semana.En un comunicado remitido a Efe, la familia,recibidas en la última semana", quiere trasladar su "más sincero agradecimiento por el cariño mostrado".. Gracias, de corazón", ha expresado la familia.