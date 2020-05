Simón ve posible un rebrote con un impacto similar al sufrido

El director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón, ha advertido este viernes de que "el riesgo de un rebrote de coronavirus con un impacto similar al que hemos tenido en muchas puntos de España es posible".

Fernando Simón ha hecho esta advertencia durante la rueda de prensa telemática diaria: "El riesgo de un rebrote está ahí, la inmunidad de nuestra población no es alta, del 5 %, con lo que el riesgo de un rebrote (...) es posible", ha comentado.

No obstante, ha asegurado que ese riesgo no es tan probable como lo era hace unos meses, porque ahora se sabe más del virus, los técnicos están mejor preparados y las medidas de prevención -ha dicho- "se van a estirar en el tiempo para que ese riesgo se mantenga muy bajo durante el tiempo suficiente".

El ultimo balance del Ministerio de Sanidad indica que el número de fallecidos con coronavirus ha caído a 138 tras el repunte del jueves, con lo que ya suman 27.459; sin embargo, la cifra de contagios ha subido ligeramente a 549, que elevan el total a 230.183.

Los casos se han incrementado en los últimos dos días, según ha señalado Simón, y entre ellos están 367 profesionales sanitarios, que alcanzan ya un total de 50.455 contagiados.

Esos casos de sanitarios -ha argumentado- se diagnostican con los test rápidos, pero probablemente más con PCR, la prueba más fiable, y en ello tiene mucho que ver "el esfuerzo que las comunidades tienen que hacer para garantizar que se prevén los riesgos en las fases de la desescalada".

"Todo ese esfuerzo implica una sobredetección comparado con los periodos anteriores. Son casos mejor detectados", ha asegurado Simón, quien cree que por eso hay que tener cuidado a la hora de interpretar esta pequeña ondulación hacia arriba.

Sobre la posibilidad de reinfección, Simón ha explicado que la mayor parte de lo que se ha considerado reinfeccion luego se ha demostrado que no era, con lo que la probabilidad será mucho menor de un 1 %. "Una posibilidad existe, pero muy baja", ha matizado.

"No es necesario el uso de mascarillas FFP2 en situaciones normales"

Por otro lado, Fernando Simón ha asegurado este viernes que las mascarillas FFP2 "no están recomendadas para población general. Si las llevan, bien, pero no es una recomendación generalizada" ya que en circunstancias normales no es necesaria tanta protección.

En conferencia de prensa, Simón ha precisado que este tipo de mascarilla ofrece una "protección al máximo" por lo que son necesarias cuando el objetivo es interactuar con personas infectadas o proteger a alguien muy vulnerable, pero que en circunstancias normales "no son necesarias".

Así, ha explicado que todas las mascarillas protegen en ambas direcciones -a quienes no estén infectados y a quienes no quieren infectar a otros- "pero unas protegen mejor en una dirección que en la otra", por lo que a la hora de escoger el tipo de mascarilla es necesario conocer el grado de infección de quien la va a utilizar o el grado de vulnerabilidad de la persona a quien se quiere proteger.

"Cuando hay que proteger a alguien al cien por cien buscamos mascarillas que prevengan la infección al máximo, las FFP2, pero en los casos normales no son necesarias", ha señalado Simón, para quien las mascarillas quirúrgicas resultan más aconsejables dado que son "más llevaderas y más asequibles".

"Me parece bien que quien tenga una FFP2 la utilice, le va a proteger a él y a los demás; pero lo que nos interesa no es tanto proteger a todo el mundo sino a los vulnerables", ha apuntado Simón sobre las mascarillas que la Comunidad de Madrid está distribuyendo gratuitamente en las farmacias.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que en el Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará este viernes por la tarde abordará con los consejeros la necesidad o no del uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos.

"Hay argumentos a favor y en contra, y nosotros nunca nos hemos negado", aseguró el ministro, quien explicó que en estos momentos "estamos en la fase de evaluar" si procede o no hacer obligatorio el uso de la mascarilla en determinadas situaciones.

En cuanto al uso de viseras de plástico, Simón ha señalado que "cualquier cosa que evita que las gotas que exhalamos al toser o estornudar lleguen a otras personas favorece una reducción de la transmisión", por lo que ha considerado correcto que quien no tenga o no pueda llevar mascarilla utilice este tipo de producto de protección.

"Las viseras no son el mecanismo más perfecto para evitar infectar o que nos infecten, pero reducen los riesgos y lo que buscamos es la reducción al máximo del riesgo", ha subrayado.

Por otra parte y preguntado por los test de anticuerpos que ofrecen algunos seguros privados, Simón ha advertido de que "pueden dar una falsa sensación de seguridad" ya que sus resultados "no son concluyentes" porque estas pruebas no tienen una sensibilidad del 100 por cien.

Así, ha aconsejado "mucho cuidado con la interpretación" tanto de los resultados positivos como negativos y ha recordado que, especialmente en los casos de resultado positivo, es necesaria una buena coordinación con las autoridades sanitarias autonómicas y realizar pruebas adicionales y un seguimiento.