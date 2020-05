Vox alienta a los españoles a manifestarse guardando las distancias

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha alentado este jueves a los españoles a que salgan a manifestarse "donde les dé la gana" pero guardando la distancia de seguridad, y ha reprochado a Interior que dé instrucciones a la Policía para que "amedrente" a los manifestantes.

En rueda de prensa en el Congreso, previa a la segunda reunión de la comisión para la reconstrucción social y económica, Espinosa de los Monteros ha considerado que la Policía está teniendo que hacer una "labor muy difícil" al "intentar cumplir las instrucciones del Gobierno sin romper su propia normativa".

"El Gobierno manda a la Policía a amedrentar" ha insistido Espinosa de los Monteros que ha responsabilizado a los políticos, no a la Policía a la que ha dado todo su apoyo, al igual que "a los vecinos de toda España que quieran manifestarse".

Ha añadido que su partido "comprende" que cada vez más los españoles secunden manifestaciones contra las decisiones del Gobierno pero ha insistido en que se hagan cumpliendo con la normativa vigente.

De forma, ha remarcado, que no se pueda producir un problema sanitario derivado del ejercicio de un derecho constitucional que "nunca, nunca" puede estar restringido por un estado de alarma. Y ha recordado que Vox ha convocado el 23 de mayo movilizaciones en capitales de provincia "en vehículos privados", que es una forma "muy segura y todos somos muy responsables".

Sobre la comisión, el portavoz de Vox ha admitido que su formación participa con "esperanzas muy poco elevadas" porque ha empezado mal, se ha constituido "de manera ilegítima" y tiene "muy poco" que aportar a la hora de reconstruir el país. Y ha considerado que la comisión carece de interés en el consenso y el diálogo, "a menos que nos pleguemos todos a los deseos del Gobierno social-comunista".

Respecto a polémica sobre el alojamiento de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un apartamento de lujo, el portavoz de Vox ha dicho que las explicaciones deben de venir de la propia presidenta y se ha remitido al pleno que hoy celebra el Gobierno regional. "Un día muy apropiado" para debatir este asunto, ha precisado.

"Les va a parecer una broma"



Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado al Gobierno central que, dada su gestión en la crisis del coronavirus, cuando se pueda salir a la calle las concentraciones que se han producido en la calle Núñez de Balboa, en comparación a lo que se va a producir, "les va a parecer una broma".

Así lo ha indicado en la sesión de control, del Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una intervención de la portavoz adjunta de Unidas Podemos-IU, Sol Sánchez, que ha criticado que el modelo de la dirigente es "el de los que confunden la libertad con sus privilegios, el de los 'cacerologolfistas' de Núñez de Balboa, hacer mucho ruido, lastrar la recuperación de España y vivir de las rentas, del trabajo de otros".

Para la parlamentaria, está claro que todo esto lleva a "repetir errores del pasado en el presente" para dejar a todos "sin futuro". A su parecer, Ayuso "es un verdadero peligro para el bienestar, la sostenibilidad y la salida de la crisis". "Que políticos de su ideología me digan a mí cómo vivir o no de otros, cuando son ustedes los que lastran la economía de los emprendedores, de los empresarios, de las personas que ponen en juego su patrimonio para crear empleo es por lo menos sonrojante", ha lanzado.

Ayuso ha sostenido que "atacar directamente a estos vecinos cuando muchos de ellos se van a arruinar a costa de sus políticas es cuanto menos una falta de respeto a todos y una vergüenza". A su parecer, es el Gobierno de España, de PSOE y Podemos, "el que está haciendo más daño que nadie a la economía, y precisamente a todas esas familias que no están ingresando ni un solo euro, actuando tarde y manera negligente".

"Sin poner ningún tipo de medidas están lastrando las economías de los más vulnerables que vienen de otros países huyendo de la miseria y de la pobreza que ustedes instalan cada vez que llegan de manera totalitaria al poder y utilizar aquellos resortes del mismo para ir contra los que no opinan de la misma manera", ha espetado.

Desde el Ejecutivo central, según la presidenta, "en lugar de estar utilizando los medios de La Moncloa para ayudar a las personas que peor lo están pasando" están intentado "comprar medios de comunicación para imponer una sola verdad que es la miseria y la pobreza" que van a instalar.

Además, ha asegurado que están aprovechando el mando único y que las familias están encerradas en sus casas y no pueden salir "libremente a manifestarse aunque sea un ratito por las tardes en su propia calle" para "imponer todo tipo de barbaridades, imponer que las rebajas puedan hacerse o no, intentar de manera inflexible arremeter contra los empresarios, decir cómo tienen o no que crear empleo y medidas tan absurdas como imponer una cuarentena de quince días a los que visitan España".

"Están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente para imponer un mando único dictatorial y esperen a que la gente salga a la calle porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma", ha lanzado.