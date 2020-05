Casado acusa a Sánchez de querer mantener otro mes "poderes absolutos"

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer mantener un mes más "poderes absolutos" con una prórroga de treinta días del estado de alarma cuando la propia vicepresidenta Carmen Calvo ha dado "la razón" a su partido al apostar en el Senado por reformas legislativas con rapidez antes futuros rebrotes.

"Tenemos que salir de la excepcionalidad que está siendo utilizada por el Gobierno para tener poderes absolutos demasiado tiempo", ha afirmado Casado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

Tras confirmar que el PP votará "no" en el Congreso a una quinta prórroga del estado de alarma, el líder del PP ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de estar "cómodo" en esta medida de excepcionalidad constitucional y gobernando con órdenes ministeriales, algo que ha llegado a calificar de "fraude de ley".

"Tremendo" problema si no se reactiva el país

Después de que este miércoles en el Pleno del Senado Carmen Calvo pusiera fecha de caducidad a la alarma y apostara por reformar la ley ante futuros rebrotes, Casado ha afirmado que el Gobierno le "vuelve a dar la razón" a pesar de que en estas semanas había dicho que había "alternativa jurídica". "Si ahora Calvo se da cuenta de esto quiere decir que han utilizado esta forma de gobernar a su favor", ha advertido.

En cuanto a si las autonomías que están en fase 0 como Madrid deberían pasar ya a la fase 1, Casado ha dicho que él no es un experto ni autoridad sanitaria y ha agregado que lo que pide al Gobierno es que "no haya discrecionalidad". "Lo que pido es objetividad y respecto a unos criterios que tienen que ser públicos", ha dicho, para quejarse de nuevo por no hacer públicos los nombres de los expertos.

En este sentido, ha subrayado que el PP quiere "llegar a la normalidad" sin "perder seguridad y eficacia", compaginándolo con "reactivar España". A su entender, como no se reactiva el país el "problema va a ser tremendo".



"Cs tiene que tener la estrategia que quiera"

Al ser preguntado si están en riesgo los gobiernos con Cs tras el diálogo que Inés Arrimadas ha abierto con Pedro Sánchez, Casado ha reiterado de nuevo la "excelente" relación que tiene con la líder de los naranjas y ha añadido que Ciudadanos "tiene que tener la estrategia que quiera".

Tras asegurar que la propia Arrimadas ha dicho que se van a quedar "con las ganas" los que esperan que caigan los gobiernos de PP y Cs, ha puesto en valor el trabajo que ambas formaciones están realizando. Y ha aprovechado para acusar al Ejecutivo de acordarse de Madrid solo para "criticarla".