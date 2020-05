Simón pide que los colegios "estén en situación adecuada"

El director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha pedido a los centros escolares que "estén en situación adecuada" y "adaptadas para las situaciones de las próximas semanas".

"En fase 1 se propone la preparación de los centros, que estén en situación adecuada y que los profesores puedan empezar a hacer su trabajo de claustro de profesores", ha respondido Simón tras ser preguntado por la vuelta a las aulas de los escolares en las comunidades autónomas que cumplan con los indicadores de la desescalada.

Así lo ha manifestado este domingo el experto de Sanidad durante la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus.

Durante su intervención, ha recomendado garantizar que se mantienen las medidas de prevención de los riesgos, así como las medidas personales de distanciamiento social e higiene "que van a impedir la transmisión".

En este punto, Simón ha añadido que las escuelas "tienen que estar adaptadas para las situaciones de las próximas semanas" y que "tienen que readaptar sus infraestructuras".

Así, ha asegurado que "si se adaptan adecuadamente se pueden ir progresivamente poniendo acciones relacionadas con ellas".

No obstante, el experto ha subrayado que le resulta "muy complicado" desde el punto de vista sanitario decir si los escolares volverán a las aulas. "Me estaría metiendo en un charco en el que no debería entrar", ha sentenciado.



Evolución favorable en todas las CCAA

Durante su comparecencia diaria para valorar la situación sanitaria por la COVID-19, Simón ha destacado los descensos en el número de fallecidos hasta los 143, un 0,5 %, y el número de nuevos casos 621, un 0,28 %, aunque ha recordado que algunos datos "llevan ciertos retrasos" durante el fin de semana.

Respecto a los nuevos ingresos en UCI y hospitalizaciones, el número se debe en gran medida al volumen de nuevos casos en algunas comunidades con mayor población, como Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla-León-, mientras que en el resto se aprecia una cierta estabilización. "La progresión está siendo favorable para todas".

"Es cierto que puede haber rebrotes pero estamos actuando con un principio de prudencia muy grande; se toman decisiones muy controvertidas, difíciles y de gran peso de responsabilidad", ha dicho Simón, quien ha añadido que "la población tiene que estar tranquila porque lo que se propone es correcto".

La epidemia, ha señalado, "nos ha cambiado mucho nuestra vida y es posible que acabe dejando algunos comportamientos nuevos, como no compartir cubiertos o la protección al toser", especialmente en algunos grupos donde se ha generado mucho miedo porque ha tenido un impacto muy grave "y que deberán aprender a vivir" de forma diferente.

Sobre la apertura de los centros escolares, ha subrayado la necesidad de que las escuelas estén preparadas para la situación que se va a vivir en las "próximas semanas y meses", y ha recordado que ello exige "readaptar sus infraestructuras" para que se puedan mantener las medidas de control de prevención y control de riesgo, como el distanciamiento.

En relación con la Comunidad Valenciana, en la que este lunes no pasan a fase 1 catorce departamentos de salud, ha preferido no dar "detalles" de la situación de cada uno, pero ha afirmado que no estaban en la misma situación "favorable" que el resto por "riesgos asociados" a la situación epidémica, no por una falta de "capacidades" para hacerle frente.

"En la Comunidad Valenciana había un número no desdeñable de casos sospechosos a los que no se le había podido hacer un diagnóstico; todo esto estará preparado y listo en los próximos días y eso va a favorecer que en los próximos días sea muy posible que toda la comunidad esté en muy buena situación para plantearse dar ese posible nuevo paso", ha manifestado.

Sobre la situación de Castilla-La Mancha, donde solo pasan a la fase 1 Guadalajara y Cuenca, Simón ha señalado que se tendrá que reevaluar su situación "en muy breve plazo" porque es posible que "en breve tiempo" todas las provincias estén en condiciones de situarse en la 1.

En los casos de Albacete, Ciudad Real y Toledo se tuvieron en cuenta de forma conjunta sus valores epidemiológicos actuales y los riesgos asociados a la movilidad.

Castilla-La Mancha, ha dicho, ha hecho "un trabajo excepcional en el control de la epidemia", que le golpeó de forma especial por su relación con Madrid y la movilidad existente.

En el caso de Guadalajara, la primera provincia afectada en la comunidad, Simón ha destacado que supo controlar muy rápidamente el problema y se encuentra en una situación "excelente", mientras que Cuenca, gracias a la dispersión de su población, ha mantenido una evolución epidemiológica muy favorable.

Sobre la circunstancia de que Madrid ha reportado los mismos datos de contagios y de muertes a la estadística general que la jornada anterior, Simón ha dicho que Sanidad ha incluido los aportados por esa región y ha matizado que si se envían nuevos, se incluirán próximamente.



Comportamientos que perdurarán

Fernando Simón ha advertido de que la pandemia de COVID-19 podría traer como consecuencia la adopción de cambios en los comportamientos sociales a partir de ahora con los cambios de fase.

"Esta epidemia ha cambiado mucho nuestras vidas, es muy posible que acabe dejando algunos comportamientos que ya perduren, igual que en otras epidemias en siglos anteriores. Hemos aprendido a no compartir vasos, no compartir los cubiertos, comer cada uno en su plato, taparse la boca al toser, todo eso se ha aprendido con el tiempo, y ha estado casi siempre asociado a aprendizajes en procedimientos en situaciones como las que hemos estado viviendo hasta ahora", ha señalado este domingo durante la rueda de prensa diaria sobre el coronavirus en España.

Según Simón, las "grandes epidemias" han dejado cambios de comportamiento para reducir el riesgo de transmisión y se ha mostrado "seguro" de que la actual, que se originó en Wuhan (China) en diciembre de 2019 "va a ser una de esas y va a producir algunos cambios".

A su juicio, "se ha generado mucho miedo" y en algunos colectivos la pandemia ha tenido un impacto "muy grande", por lo que todos estos colectivos "tienen que aprender a vivir de nuevo en esta sociedad con un riesgo", en lo que Simón ha denominado la "nueva normalidad", que vaticina no será la misma que antes.

Ante un escenario de "nueva normalidad", Simón ha recordado que los ciudadanos tienen a su disposición teléfonos de ayuda psicológica y grupos de apoyo en caso de necesitar ayuda. En cualquier caso, ha recalcado que "es importante entender que las autoridades de Salud Pública están trabajando de forma muy consciente de su trabajo, y que no se va a exponer a un riesgo innecesario a nadie", ha tranquilizado.

En este sentido, asegura que "es cierto que puede haber rebrotes y que algunos comportamientos pueden favorecer la transmisión" del virus, pero desde el Gobierno, insiste, se está actuando "con un principio de prudencia muy grande que se ha manifestado en todo el proceso", incluso cuando las decisiones han sido "controvertidas".

Así pues, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la población, a la que ha recordado la importancia de "seguir manteniendo las medidas de precaución individual" y de la "responsabilidad" para, por un lado, no transmitir el virus a los grupos vulnerables, y en segundo lugar, para garantizar que los grupos vulnerables no se exponen a riesgos innecesarios.

"No todo el mundo va a sentirse cómodo con la nueva situación, esas fobias van a surgir", ha admitido Simón, por lo que ha pedido a quienes lo sufran una "reflexión interna" y si esto no puede ayudar, entonces acudir a profesionales.