La OCDE baja a España al puesto 17 en número de test

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha asumido este martes el error de haber situado a España en el top ten de los países que más test hacen entre su población para detectar la presencia del nuevo coronavirus y ha pedido disculpas por la "confusión" generada en torno a un asunto tan sensible.

En un comunicado difundido en la tarde de este martes, el organismo que lidera Ángel Gurría ha aclarado que el Gobierno español le envió los datos desglosados por Comunidades Autónomas y diferenciando entre PCR --las pruebas más fiables para la detección del virus y las únicas que emplea el Ejecutivo español en sus balances oficiales de fallecidos y contagiados-- y test serológicos, junto con la suma de los dos. Fueron los expertos de la OCDE los que decidieron, afirma la organización, incluir en el gráfico difundido este lunes el cómputo global, lo que llevaba a España a aparecer como el octavo país que más pruebas ha hecho (28,6 por cada 1.000 habitantes), por delante incluso de Alemania.

Sin embargo, la OCDE explica que "a partir de ahora" y con el objetivo de mantener la coherencia en la medición tendrá en cuenta tan sólo el número de PCR realizadas, lo que hace descender a España al puesto 17, con una tasa de 22,29 test por cada 1.000 habitantes, incluso por debajo de la media de los países de la organización, que se sitúa en el 22,9.

La decisión de tener en cuenta tan sólo las PCR se debe a que la principal fuente de información de la OCDE a la hora de elaborar estas estadísticas, Our World in Data, un proyecto de la Universidad de Oxford, sólo usa para hacer sus comparaciones entre países el número de PCR. La confusión se generó cuando la OCDE recibió directamente del Gobierno español una actualización de sus datos que usó para ampliar la información disponible en Our World in Data.

El propio Gurría compartió en un tuit el gráfico que mostraba a España en el puesto octavo en el ranking de países felicitando al Gobierno de Pedro Sánchez por el esfuerzo realizado a la hora de aumentar el número de test realizados. Una felicitación que el Ejecutivo de Sánchez se apresuró a poner en valor. El secretario general de la OCDE explicaba este martes en una entrevista en la radio que no había recibido ningún tipo de presión por parte de España para ocupar los primeros puestos del ranking y avanzaba que iba a ser necesario que la organización hiciera ajustes en los datos difundidos.

Desde la OCDE subrayan en cualquier caso que, con independencia del puesto que ocupe España, lo relevante es que este país como otros hayan aumentado el número de test disponibles, concediendo a la realización de este tipo de pruebas "la prioridad e importancia que merece como elemento más importante a la hora de mejorar la capacidad de los países en el control de la expansión del virus".