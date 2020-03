Carmen Calvo da negativo al coronavirus, pero le repetirán la prueba

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que está ingresada desde el domingo por una infección respiratoria, ha dado negativo a la prueba de coronavirus que le realizaron en un primer momento en la Clínica Ruber, de Madrid. Aún así, segun un comunicado facilitado por el Gobierno este martes en la tarde, los médicos consideran que ese primer test no es "concluyente", por lo que han decidido someterla a nuevas comprobaciones que confirmen si, efectivamente, está infectada por la pandemia.



Mientras tanto, Calvo continúa hospitalizada y está recibiendo el tratamiento médico prescrito para la infección respiratoria, hasta que se determine si es o no coronavirus. La dirigente socialista, de 62 años, está en una habitación aislada. Este mismo martes, el Ejecutivo ha confirmado que su área de trabajo en el palacio de la Moncloa ha sido desinfectado de forma preventiva.



Carmen Calvo, ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que agradece los mensajes de afecto recibidos tras conocerse su ingreso hospitalario.



"Quiero agradecer los mensajes que he recibido estos días y que me transmiten tanto afecto. Estaré siempre en deuda con vosotras y vosotros", señala Calvo en dicha publicación este martes.



De confirmarse su contagio, sería el tercero de un miembro del Gobierno, tras los positivos de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de Política Territorial, Carolina Darias. Su última aparición en público fue el pasado miércoles, cuando asistió presencialmente al pleno del Congreso de los Diputados en el que el Gobierno informó sobre la declaración del estado de alarma.





