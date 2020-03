España ya contabiliza hasta 200 casos de coronavirus, tres de ellos menores

El Ministerio de Sanidad ha elevado a 193 los casos de coronavirus en España, entre ellos, tres niños, dos en Castilla-La Mancha y uno de la Comunidad de Madrid, si bien no considera "necesario" cerrar los colegios donde estudian estos menores. A los que se han sumado varios nuevos positivos, el último un sospechoso en A Coruña, el primero de Galicia, por lo que la cifra hasta ahora de infectados por el cirus de Wuhan es de 200.

Lo ha manifestado este miércoles el director del Centro de Coordinación de Alertas y de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Coronavirus, que ha presidido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de que este martes se confirmara el primer fallecido en España.

A primera hora de esta tarde, Simón ha detallado que son 193 los casos positivos por coronavirus: 70 en Madrid, 21 más que este martes; 19 se localizan en la Comunidad Valenciana, 15 en Cataluña, 17 País Vasco, 13 en Andalucía, 10 en Cantabria, 11 en Castilla y León, 12 en Castilla-La Mancha, 7 en Canarias, 6 en Extremadura, 5 en Baleares, 7 en La Rioja, 3 en Navarra. 1 en Galicia y dos en Asturias.

No obstante, las cifras siguen aumentando y podrían superar los 200 casos, ya que el departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha comunicado que son 24 los pacientes afectados por el COVID-19 en esa comunidad, 9 más que los datos del Ministerio.



Medidas de prevención

En el País Vasco, la consejera vasca de Salud, Nekane Murga, ha explicado ante los periodistas que se plantean medidas de prevención distintas a las actuales, aunque el número de personas aisladas son ya 250 (ayer eran 211), que permanecen en sus casas bajo seguimiento, un centenar de ellos sanitarios. La consejera ha asegurado que a pesar de ello la atención "de calidad" está garantizada al recurrirse a todos los recursos de la red sanitaria y al anularse algunas pruebas y consultas no urgentes y "demorables".

Por su parte, la Comunidad Valenciana confirmó este martes a muerte de un paciente con coronavirus el pasado 13 de febrero en Valencia, un caso que se ha conocido ahora tras una investigación retrospectiva y, según Simón, se trata de un caso importado de Asia que en principio no ha contagiado a ninguno de sus contactos. Este experto ha dicho que no se prohíbe hacer necropsias "pero no a cada cuadro de neumonía" y ha agregado que no tiene información de que se vayan a analizar muestras de otros pacientes con neumonía de origen desconocido que hayan fallecido.

Del total de casos confirmados hay 14 de los que no se conoce el origen del contagio porque no han estado en contacto con otros afectados ni tampoco han viajado a zonas de riesgo, y se localizan 6 en la Comunidad de Madrid, 3 en Andalucía, uno en País Vasco y el resto están sin identificar, ha dicho Simón.

Aunque el incremento de casos respecto a este martes no es importante, Simón ha advertido que hay que tener cuidado porque "la distribución no es homogénea", ya que la mayor parte de los nuevos casos se concentran en Madrid, lo que no quiere decir que haya aumentado el riesgo de transmisión.

Siete de ellos siguen en la UCI y 14 son profesionales sanitarios, uno más que el martes, de tres comunidades autónomas (Andalucía, País Vasco y Comunidad de Madrid), a los que se les está aplicando un protocolo específico.



Cierre de colegios

Simón ha dicho que ya se están implementando medidas en algunas comunidades, especialmente en las que se concentran la mayoría de los casos de los que no se conoce el origen como Madrid, País Vasco y Andalucía, para mejorar la sensibilidad y progresivamente se van a incrementar las medidas de información y comunicación dirigidas a toda la población y, especialmente, a los grupos de riesgo.

En cuanto a medidas como el cierre de colegios o de fronteras y la prohibición de actos masivos, Simón ha dicho que hay que ser muy cuidadosos y valorar mucho su puesta en práctica. En este sentido, se ha referido a actos religiosos como el besapié del Cristo de Medinacelli y ha adelantado que le consta que las Comunidad de Madrid está en negociación con las autoridades religiosas responsable para decidir las medidas a adoptar.

No obstante, ha considerado que por sus características habría que valorar, al menos, si puede entrar en conflicto con las medidas de higiene respiratoria "fundamentales" para evitar la propagación del virus.

Preguntado si España se plantea adoptar una medida similar a Francia que ha decidido requisar las mascarillas para garantizar el acceso prioritario a los profesionales sanitarios y a los enfermos, ha dicho que en España se está negociando con los proveedores y "en principio no nos han dicho que vayamos a tener problemas de desabastecimiento".