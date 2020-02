Se harán pruebas de covid-19 a pacientes ingresados con neumonía

El Ministerio y las comunidades han acordado este martes que se realizarán las pruebas del coronavirus a todos los pacientes con neumonía ingresados en hospitales que haya resultado negativa a otros virus como por ejemplo la gripe.

Lo ha adelantado el consejero de Sanidad de Galicia, Jesús Vázquez, quien ha informado también de que se ha cambiado la definición de caso clínico para ampliarlo a las personas con síntomas que hayan estado, además de en China, en Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y zona norte de Italia (Lombardía, Véneto, Emilia Romagna y Piamonte).

Son algunas de las medidas consensuadas en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que ha presidido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en la que han participado los consejeros de salud de todas las comunidades autónomas, los de Cantabria y Canarias por videoconferencia.

Se ha acordado también que aquellos casos leves se podrían seguir en domicilio y hacer el seguimiento desde ahí, para tener disponibilidad hospitalaria en los casos más graves, según el consejero gallego.

Por su parte, la consejera de Salud de Navarra, Santos Indurain, ha precisado que a los pacientes que estén ingresados con un cuadro respiratorio grave, como puede ser una neumonía y de la que no se ha logrado saber la causa, se les va a hacer también una analítica para determinar si tienen coronavirus. Indurain ha explicado que en la reunión se ha recomendado no viajar a zonas de riesgo, sobre todo en los casos que se puedan evitar, pero no se va a prohibir.

Los comités de salud pública seguirán reuniéndose periódicamente y continuará el contacto entre el Ministerio y las comunidades por si hay que modificar los protocolos.

El consejero gallego ha calificado la reunión de "necesaria" para seguir con la coordinación que se ha tenido desde el principio y ha lanzado un mensaje de tranquilidad "porque en España se está haciendo una muy buena labor con la coordinación del Ministerio". Ha señalado que hasta el momento solo hay tres casos confirmados, dos en Tenerife y uno en Cataluña, que están "perfectamente controlados", y ha asegurado que la idea es seguir con los diferentes grupos de expertos y con las reuniones con consejeros como hoy cuando sea necesario.