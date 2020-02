Marta Pascal deja su escaño en el Senado por sus diferencias con JxCat

La senadora y excoordinadora del PDeCAT Marta Pascal ha anunciado este lunes que dejará el escaño en el Senado después del próximo pleno, aunque no se plantea por ahora desvincularse del partido.

En una entrevista en TV3, Pascal ha dicho que no puede seguir "poniendo voz" al grupo de JxCat en el Senado después de que sus discrepancias, el "ejercicio de pluralidad" que ha hecho en los últimos meses, haya "sido visto como una disidencia interna, como una merma interna".

Por eso, ha afirmado, ha decidido poner "punto y final" a su trayectoria en el Senado tras el pleno de dos días que se celebrará este martes y el miércoles.

Pascal ha remarcado que toma esta decisión por voluntad propia y después de las conversaciones que ha mantenido con representantes del partido.

Preguntada por si esta renuncia como senadora implica también su desvinculación del PDeCAT, Pascal ha dicho: "No lo tengo sobre la mesa y me gustaría no tener que hacerlo".

Sobre el debate de futuro en el PDeCAT, ha señalado que el partido ha de ejercer "el liderazgo y la centralidad política y de ningún modo ha de disolverse", sino que tiene que "elegir compañeros de viaje".

"Una opción es ir con el mundo de la Crida, que representa la política de la confrontación, del bloqueo institucional, del simbolismo, que creo que es un simbolismo muy estéril, o ir del brazo de gente que crea que la política es tomar decisiones y solucionar, tener una cierta paciencia, no moverte de tus ideales pero saber que 10 a 0 no puedes ganar, y me gustaría que el PDeCAT eligiera estos compañeros de viaje", ha manifestado.