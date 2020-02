Torra reivindica la figura del mediador ante una ERC que pide no poner "excusas"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicado este martes la figura de un mediador internacional en la mesa de negociación con el Gobierno, recordando que así lo aprobó una mayoría del Parlament, después de que el presidente del grupo de ERC, Sergi Sabrià, haya pedido persistir en el diálogo con el Ejecutivo central "sin excusas". "No es el presidente de la Generalitat que pide un mediador, es la mayoría del Parlament que lo ha pedido, es la clave de todo: por los antecedentes, para tener garantías y efectividad. Trasladaré la necesidad de que haya un mediador, y si no fuera el caso, será el Parlament quien deberá pronunciarse", ha recalcado en la sesión de control en la Cámara.

Para Sabrià, hay que aprovechar la mesa de negociación para obligar al Estado pese a admitir que no tienen garantías de que salga bien, y ha pedido aparcar disputas y reproches, diseñar una estrategia conjunta y no poner "excusas"."Ahora que les hemos forzado a sentarse no podemos regalarles reproches ni dudas. Juntos somos más fuertes, tenemos tiempo de construir una estrategia conjunta. Ni las elecciones puede ser una excusa ", ha sostenido el dirigente republicano.

Según él, hay que encontrar una solución colectiva al conflicto catalán, y para ello asegura que les da igual asumir el desgaste electoral que pueda conllevar: "Nos dan igual los votos que haya en juego".

Desde JxCat, el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, ha considerado "fundamental la figura del mediador al desconfiar del Estado porque ni cumplen con la palabra dada ni abandonan la vía autoritaria y represiva". También ha lamentado que "por primera vez en la historia del Parlament" se celebre una sesión de control en la que el presidente no es diputado, por lo que no podrá votar.

Para Torra, que ha constatado que no milita en ningún partido, es necesario priorizar Cataluña, no paralizarse ante cualquier "amenaza" que pueda llegar del Estado y respetar la voluntad popular. Así, ha recordado que el Parlament aprobó impulsar un acuerdo que buscara poder ejercer el derecho a la autodeterminación en el plazo más breve posible, así como la amnistía para los presos independentistas, y también una resolución, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, en que se pedía incluir la figura del mediador en la mesa de negociación.

El presidente de la Generalitat ha explicado que el proceso de negociación debe abordarse con responsabilidad, con voluntad de unidad y de respeto a las decisiones del Parlament, y ha señalado que "el diálogo en sí mismo no tiene sentido".



Banalización

"El diálogo tiene sentido si tiene un objetivo, si se enmarca en un método, si no podríamos banalizarlo", ha advertido Torra, que ha diferenciado la mesa de negociación entre gobiernos de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

En su opinión, la mesa de negociación entre gobiernos debe abordar la resolución del conflicto catalán, mientras que la Bilateral debe afrontar cuestiones competenciales y de gestión, entre las cuales ha situado 40 de las 44 propuestas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le entregó durante la reunión que mantuvieron en el Palau de la Generalitat.

Elecciones

La presidenta de CatECP en el Parlament, Jéssica Albiach, ha instado de nuevo a Torra a anunciar la fecha de las elecciones para acabar con la "incertidumbre", a lo que el presidente ha respondido que por responsabilidad y coherencia hay que aprobar primero los Presupuestos de la Generalitat 2020.

Después de que Hacienda fijara un objetivo de déficit a las comunidades del 0,2% este año, Torra ha pedido que sea del 0,3% para que el Govern pueda disponer de más recursos y ha reclamado al Estado cobrar el IVA de 2017.