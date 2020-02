Un diputado de Ciudadanos relata en Las Cortes el acoso que sufrió en el instituto por ser gay

El diputado de Ciudadanos en Las Cortes Valencianas Jesús Salmerón ha narrado este miércoles durante su intervención en una comisión el acoso que sufrió en el instituto por ser gay, donde le pintaban la palabra "maricón" y un compañero le insultaba y le amenazaba.

Durante su intervención en la comisión de Políticas de igualdad de género y del colectivo LGTBI, en la que se debatía una propuesta para condenar un ataque homófobo ocurrido en la Institución Ferial Alicantina el pasado octubre, Salmerón ha aprovechado para contar su experiencia y pedir que no haya más gente que sufra lo que muchas personas de este colectivo han sufrido.



Según ha narrado, cuando empezó las clases en el nuevo instituto de Tavernes Blanques, la primera semana tuvieron clase de Educación Física y al volver del cuarto de baño para cambiarse e ir a clase "empezó todo", pues se encontró con que en su mochila "ponía maricón en negro y en grande".

"Había compañeros que se rieron; otros se marcharon, y es cierto que unos poquitos se quedaron e intentaron arreglarlo con típex", ha explicado Salmerón, quien ha rememorado que fue imposible taparlo porque la palabra estaba escrita "tan grande, que no hubo posibilidad" de borrarla.

Al final tuvo que tirar la mochila, pese a que era nueva, y decirle a su madre que se había roto, pero a los pocos días, al volver del patio, se encontró en la pizarra la palabra "maricón" en grande junto a unas flechas que indicaban su nombre, y también estaba escrita en su mesa.

"Esto fue el principio de mucho; llegaba al patio y había un compañero en concreto que me insultaba, me ponía la zancandilla e incluso me amenazaba", ha señalado Salmerón, quien ha asegurado que esto lo sufrió "durante muchos años", hasta que debido al trabajo de sus padres cambió de centro a mitad de curso en tercero de la ESO.

"Fue el momento en el que pensé: es el momento de ser valiente y a partir de ahora defender los derechos de las personas LGTBI, que son mis derechos, sin ambages", ha afirmado el diputado, quien ha indicado que fue entonces cuando comenzó en el activismo en el instituto.

Para Salmerón, es necesaria cualquier iniciativa que sirva "de altavoz" a las personas LGTBI y a las que han sufrido en su vida alguna situación de acoso, y ha indicado que en la actualidad le responden a algunos de sus tuits con la palabra "maricón", que no le ofende si se la dice un amigo, pero sí cuando alguien lo hace "en tono peyorativo".

El diputado ha indicado, además, que ejerce desde los 22 años como letrado y lleva "numerosísimos casos de delitos de odio sin cobrar", porque lo hace por vocación y renuncia siempre a los honorarios.

El diputado del PP José Juan Zaplana, que en ese momento presidía la comisión, le ha dado las gracias por compartir su experiencia y ha señalado que el niño que le atacaba ha conseguido que haya "un buen activista en pro de los derechos de las personas".

La diputada de Unides Podem Cristina Cabedo ha agradecido también que haya compartido su trayectoria y ha indicado que hay una frase en el feminismo que dice "lo personal es político", por lo que "es muy importante" que en Les Corts se escuchen relatos que evidencian el acoso que aún a fecha de hoy sufre la gente por su orientación sexual.