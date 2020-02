Lastra ve "bien" que Iglesias esté en la mesa de diálogo

La portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra, ha señalado este lunes que le parecería "bien" que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, estuviera en la mesa de diálogo sobre Cataluña, al igual que "cualquiera de los 22 ministros y vicepresidentes del Gobierno de coalición".

En un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, Lastra, y en donde ha admitido que es una decisión que no le compete, ha subrayado que el Gobierno de coalición está "muy unido, muy cohesionado, trabaja muy bien y no hay problemas de individualismos o de egos".

Lastra ha reiterado que la decisión corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "y lo que establezca me parecerá magnífico, porque lo importante no es quien esté en la mesa si no los resultados para encauzar un conflicto político, que ya dura demasiado tiempo".



Su crítica a Ciudadanos

Por otro lado, Lastra cree que la "deriva natural" de Ciudadanos tras la debacle electoral del 10N es formar parte de España Suma y, así, acabar "de lleno" en el Partido Popular.

La socialista ha comentado que lo que está haciendo la formación naranja, que bajó hasta los 10 escaños en el Congreso tras las elecciones, es presentarse junto al PP en comunidades autónomas donde no tienen representación, como en el País Vasco, para buscar una "puerta" que les permita entrar en el partido de Pablo Casado.

La número dos del PSOE ha reprochado a Cs la deriva que ha tomado su partido, primero presentándose como "socialdemócratas" hasta que, finalmente, se abrazaron a la "ultraderecha de Vox" y facilitaron al PP la presidencia en comunidades como Castilla y León, Madrid o Murcia.

Lastra ha deseado irónicamente a los dirigentes de Ciudadanos que "les vaya bien" en un momento, ha dicho, en que el partido "se deshace como un azucarillo en agua".



La exaltación del franquismo será delito

Además, Lastra ha reconocido que aún no ha visto borrador alguno de la reforma del Código Penal, un proyecto en el que está trabajando el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo y que incorporará como delito, ha anunciado, la exaltación del franquismo.

"Exhumaremos a las víctimas que aún yacen en las fosas comunes, retiraremos la simbología franquista que aún queda en lugares públicos y reformaremos el Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sean al fin un delito", ha anunciado la vicesecretaria general y portavoz del PSOE en el Congreso.

Con esta decisión, se da un salto con respecto al acuerdo de coalición con Unidas Podemos, que se limitaba a prohibir la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de accesopúblico. "En democracia no se homenajea ni a dictadores ni a tiranos", ha justificado Lastra.

En un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía, Lastra no ha contestado a la pregunta de si el PSOE está dispuesto a separar la revisión del delito de sedición de la modificación para incluir el consentimiento expreso como condición para distinguir una agresión sexual de una relación consentida, como prefiere Unidas Podemos.

Lo único que ha asegurado es que la reforma del Código Penal "no se negocia con los territorios" por lo que lo ha desligado de la mesa de diálogo pendiente de constituirse entre el Ejecutivo español y el Govern catalán.

Sobre la exigencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de introducir la figura del mediador en esa mesa, Lastra ha rechazado la iniciativa por considerarla "una cosa del pasado" innecesaria, dado que el PSOE tiene la voluntad de iniciar ese diálogo de modo transparente, de manera que los mediadores sean "los 47 millones de españoles".

La secretaria general del partido y portavoz en el Congreso ha asegurado que el presidente Pedro Sánchez tiene el firme compromiso de "trabajar para superar" el conflicto con el independentismo en Cataluña, si bien ha admitido que para que la mesa sea exitosa es necesario que en el otro lado se sienten "unos interlocutores con el mismo convencimiento".

Su visión sobre Cataluña

Lastra ha juzgado "interesante" la entrevista concedida por el líder de ERC, Oriol Junqueras, al programa 'Salvados' de La Sexta porque, en su opinión, sitúa los Presupuestos Generales del Estado "en el lugar en que deben estar, el Congreso"..

"Van a ser unos excelentes presupuestos, sociales y expansivos" ha señalado la número dos del PSOE, que ha augurado "no sólo el apoyo de ERC, también de más grupos de la Cámara".

Y respecto a si ERC preferirá ir al PSC para una coalición en Cataluña si suma con los Comunes, Lastra ha subrayado las "abismales" diferencias entre ambos partidos y se ha limitado a decir que Iceta ha sabido "tender puentes y no dividir a la sociedad catalana" y, por ello, "será un excelente presidente de la Generalitat de Cataluña".