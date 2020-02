El PP defiende ir "unidos" con Ciudadanos en Cataluña y País Vasco pero no en Galicia

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha defendido este lunes que PP y Cs vayan "unidos" en las elecciones autonómicas que se celebrarán en Cataluña y País Vasco, pero ha descartado la misma operación en Galicia, ya que, según ha dicho, el "centro-derecha está unificado" en torno al PP gallego que dirige Alberto Núñez-Feijóo.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Montesinos ha señalado que "respetan mucho los tiempos de Ciudadanos", que está a las puertas de un congreso a mediados de febrero en el que se elegirá al nuevo líder del partido tras la marcha de Albert Rivera.

Tras asegurar que la interlocución entre PP y Cs es "fluida", sobre todo en las autonomías en las que comparten gobierno regional, ha asegurado que el Partido Popular "siempre ha dejado claro que cuando el centro-derecha va unido gana las elecciones" y "cuando se fragmenta", como en las últimas generales, "gana Pedro Sánchez" o los "independentistas y radicales" como pasó en Cataluña.

En este punto, ha indicado que el PP considera que en Cataluña y País Vasco ambos partidos deberían ir "unidos" a las elecciones porque si lo hacen así "van a reforzar el constitucionalismo". Sin embargo, ha subrayado que en el caso de Galicia "el centro-derecha ya va unido" en las siglas del PP, de forma que Alberto Núñez Feijóo "hoy gobierna con mayoría absoluta".

En cualquier caso, ha señalado que su partido está dispuesto "al diálogo y a hablar con Cs" porque "gracias a esa mano tendida de Pablo Casado hoy hay gobiernos de centro-derecha" en autonomías como Andalucía o Madrid. "Lo que haya que negociar y consensuar, lo haremos con mucha transparencia y también con mucha generosidad", ha afirmado el responsable de Comunicación del PP, para recordar que su partido estaba dispuesto a actuar con generosidad en las listas cuando ofreció el pasado verano concurrir en la plataforma España Suma.



Igea: "No hemos aprendido nada"

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Cs en esta comunidad, Francisco Igea, ha vuelto a hablar este lunes de la propuesta de Arrimadas -que rechazó de lleno el pasado viernes- para calificarla como una "falta de respeto" a los militantes porque ese tipo de medidas deben ser plasmadas en una enmienda a la estrategia del partido.

En el programa 'Los Desayunos de TVE', Igea ha remarcado que en el proceso precongresual en el que se encuentra el partido "no puede ser que una persona de manera unilateral lance un órdago como este, una propuesta de un pacto con el PP para todas las elecciones del próximo año sin que se presente una enmienda a esa ponencia de estrategia", que deben refrendar los afiliados en la Asamblea de marzo.

"Ya no es solo si es un error estratégico o no, que desde nuestro punto de vista sí lo es, sino que es una falta de respeto a los militantes del partido en pleno proceso precongresual", ha zanjado Igea. Sobre el "error estratégico" que en su opinión comete Arrimadas con esta iniciativa, al entender que "persiste" en las equivocaciones que fueron penalizadas en las urnas con la pérdida de 40 escaños, cree que lanza a los potenciales votantes el mensaje de que "no hemos aprendido nada" y "no es una buena cosa".

"No siempre dos más dos son cuatro", ha dicho para referirse al potencial resultado que puede dar a los partidos que se coaligan previamente a las elecciones, ya que "mucha gente se desafecta del partido y no vota".