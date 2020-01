El juez archiva la investigación contra la joyera Tous

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el archivo de la investigación contra la firma Tous al descartar cualquier posible estafa en la comercialización de sus joyas de oro y plata, las cuales "estarían amparadas por la ley" como metales preciosos.

En un auto conocido este lunes, el titular del juzgado central de Instrucción número 1 descarta que se engañara al comprador, puesto que en ningún momento se le dice que está adquiriendo plata maciza, con lo que no ve irregularidades en la técnica empleada por la compañía, el electroformado, según la cual la joya podría incorporar núcleos no metálicos dependientes de su tamaño y forma.

Además, prosigue el magistrado, tampoco consta que el consumidor "compre la pieza pensando que es maciza y así se lo haya hecho saber el vendedor", hecho eximente al que se le une que "el certificado de autenticidad expresa que la joya puede contener un núcleo no metálico con la finalidad de conferir estabilidad".

Tales argumentos, defendidos en sede judicial por el propio representante de Tous en su declaración del pasado miércoles, hacen que no exista una supuesta publicidad engañosa, "pues en la oferta de los productos no se constatan alegaciones falsas ni inciertas".

Respecto a la presunta falsedad documental, el juez Pedraz concluye que la certificación es "conforme" al Reglamento de metales preciosos, y añade que tampoco percibe un delito de corrupción entre particulares, al no constar datos que avalen "mínimamente" supuestos sobornos.



Rellenas de material no metálico

La causa parte de la denuncia que presentó la Asociación de Consumidores y Usuarios de Joyería (Consujoya) a finales de 2018 ante la Guardia Civil de Córdoba, en la que alertaba de que había detectado que varios modelos de joyas de Tous estaban rellenos de un material no metálico.

Dicha versión fue recogida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado diciembre solicitó la imputación tanto de la marca como de la compañía que realiza los controles de calidad de los productos.

En su escrito, el Ministerio Público relataba la posible "afectación a un número muy importante de productos presuntamente puestos en el mercado con publicidad engañosa o fraudulenta", unos cuatro millones de piezas, por una empresa "implantada en más de 45 países, con unos 400 establecimientos y un volumen de ventas en España de más de 350 millones de euros".

Además del de publicidad engañosa, castigado generalmente con multas de 12 a 24 meses, pedía investigar supuestos delitos de estafa continuada, falsedad contable y corrupción en los negocios, negados todos ellos por la compañía.

En su declaración, Tous, que antes ya había recurrido su imputación, aseveró que sus joyas cumplen con todas las garantías, incluidas las de plata, en cuyo interior reconoció que podía haber materiales no metálicos por el uso de la polémica técnica, de la que fueron pioneros hace casi tres décadas.

Su representante alegó que de no recurrir a esta fórmula sería imposible elaborar piezas de ciertos volúmenes ya que no tendrían estabilidad, y aclaró que no impedía que el producto final fuera siempre de primera ley.

Esa misma semana, Tous recibió el respaldo tanto de agrupaciones profesionales de marcas como de la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, que en un comunicado explicó que "la práctica de relleno de piezas de joyería no implica fraude ni manipulación", sino que es una "técnica propia de fabricación que permite ofrecer al consumidor joyas con un diseño más asequible".

Fundada en 1920 y presidida actualmente por Alba Tous, la firma obtuvo un beneficio neto consolidado de 27,3 millones de euros en 2018, un 120 % más que en el ejercicio anterior, y la factura del grupo alcanzó los 396,4 millones de euros, un 4,5 % más.