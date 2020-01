La polémica con Guaidó provoca un choque entre Felipe González y Zapatero

La polémica por el trato institucional que merece Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como "presidente encargado" de Venezuela, en su visita del fin de semana a España ha derivado este viernes en un insólito enfrentamiento dialéctico entre los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González.

Mientras el PP ha reiterado sus críticas al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no querer recibir a Guaidó, los dos expresidentes socialistas han hecho patente un encontronazo sobre el político venezolano, al que González defiende como "único representante legitimado democráticamente" como presidente de Venezuela.

Entre tanto, el otro expresidente del Gobierno, José María Aznar, en consonancia con su partido y también con González, ha dejado claro su apoyo a Guaidó al anunciar que mañana le acompañará en el acto de reconocimiento que le dispensará el Ayuntamiento de Madrid.

A su vez, José Luis Rodríguez Zapatero ha manifestado por la mañana que a su juicio Sánchez "acierta" al no reunirse con el líder opositor venezolano, al que en nombre del Gobierno recibirá la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Zapatero ha alertado en una entrevista radiofónica del desconocimiento de la realidad venezolana y la mucha "desinformación" que circula sobre este país, ha rechazado las sanciones económicas a Venezuela y ha reclamado diálogo entre la oposición y el Gobierno de Nicolás Maduro.

Sus declaraciones han tenido una pronta respuesta de Felipe González, quien a través de un comunicado ha subrayado que Juan Guaidó es "el único representante legitimado democráticamente" como presidente venezolano frente a la "tiranía" de Maduro.

José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido después oportunidad de pronunciarse sobre estas palabras del otro exlíder socialista y desde Rocafort (Valencia) ha apuntado que su posición sobre Venezuela "no parece muy moderada".

Ha insistido en que es preciso el diálogo entre las partes en conflicto en lugar de actuar como "hooligans" de una u otra y ha hecho hincapié en que él ha estado en Venezuela en 38 ocasiones para apostar por "la paz, la democracia y la convivencia en un país hermano".

"La declaración de González me parece respetable, obviamente, pero la cuestión no es si se reconoce -a Guaidó- o no; eso es una nota a pie de página", ha añadido.

Tras reiterar que "hay que promover el diálogo y el consenso", ha recordado que "quien representa a Venezuela en la ONU es el Gobierno de Maduro" y ha apuntado que "no cabe duda de que el chavismo ha ganado elecciones y tiene apoyo social", algo que "se quiere desconocer".

Desde un punto de vista opuesto, el líder del PP, Pablo Casado, ha remarcado por su parte que Guaidó "es el presidente legítimo interino de Venezuela" y ha arremetido contra Pedro Sánchez por no querer recibirle en el Palacio de la Moncloa, para después instarle a rectificar.

Casado acudirá mañana a los actos de reconocimiento al político venezolano organizados por las instituciones madrileñas gobernadas por el PP: el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

El alcalde, José Luis Martínez Almeida, le hará entrega de la Llave de Oro de la ciudad, como es habitual con los jefes de Estado que visitan Madrid, en una recepción a la que Más Madrid ya ha anunciado que no asistirá por considerarla un acto "de partido".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien también le recibirá en la sede del Ejecutivo madrileño, ha definido como la "marcha de la libertad" el recorrido que hará Guaidó a pie desde la sede del consistorio en la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, donde se ha convocado una manifestación de apoyo.