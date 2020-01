El abogado de Puigdemont y Torra denuncia destrozos en su despacho de Madrid

El abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha denunciado este viernes destrozos importantes de material informático y mobiliario de su despacho en Madrid, donde desconocidos han entrado esta noche según ha denunciado el propio letrado a la Policía.



Our office has been vandalized overnight. Apparently they have not stolen anything but destroyed a lot pic.twitter.com/lqMEgW0Rj1