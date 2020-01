El Parlament ratifica a Torra frente al "golpe de Estado" de la JEC

El Parlament ha rechazado el "golpe de Estado" de la JEC, un día después de que esta inhabilitara a Quim Torra. La propuesta de JxCat, ERC y la CUP, que ha prosperado en el pleno extraordinario con los votos independentistas, ratifica a Quim Torra como diputado –y, por tanto, como 'president'- y reivindica el derecho de Oriol Junqueras, Toni Comín y Carles Puigdemont a ser eurodiputados.

El texto denuncia también una causa general contra el independentismo y exige el fin de la represión y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Los 'comuns' han votado a favor del rechazo de la decisión de la JEC y se han abstenido en el resto. La gran incógnita este sábado en el Parlament era qué haría el PSC. La decisión de la JEC había sido una torpedo a la investidura de Pedro Sánchez, poniendo en riesgo el gobierno de coalición de los socialistas, podemistas y 'comuns'. Tanto el PSC como Catalunya en Comú Podem han intentado marcar perfil propio, para evitar estar en la misma orilla que los independentistas ni en la del PP y Cs, al presentar resoluciones propias. Ambas formaciones han reivindicado blindar la presidencia de la Generalitat a pesar de Torra, cuya gestión han vuelto a criticar.

ERC y JxCat han votado casi todos los puntos de la moción de los 'comuns', menos el último, que señalaba que el gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias puede desbloquear la cuestión catalana. "Puede ser bueno para el estado, pero no es ninguna garantía de diálogo", ha señalado la republicana Marta Vilalta, que ha advertido que no apoyarían la socialista por quedarse muy lejos. "No han pasado la prueba del algodón de la democracia".

Mientras los socialistas instaban a Torra a agotar la vía judicial y llegar hasta el Supremo, el texto de los 'comuns' acusaba directamente a la JEC de formar parte de "la estrategia de la derecha y la extrema derecha per interferir en el debate de investidura".

"Por la defensa del Estatut, del autogobierno, nuestras instituciones, vayamos juntos (...). Discrepamos mucho de su ejercicio de la presidencia, de su orientación política pero reiteramos el respeto a la institución que usted representa en estos momentos. Espero que todos estemos a la altura del momento", ha solicitado Miquel Iceta en el hemiciclo. El primer secretario del PSC ha valorado que la JEC se tendría que haber inhibido como hizo la provincial, antes de recordar que el Estatut deja claro que solo una sentencia judicial firme puede tumbar al 'president'. Después de echar un capote a ERC, ha instado a Torra a que recurra hasta el final y no aproveche la decisión de la JEC para ahondar en el conflicto.

Jéssica Albiach, líder parlamentaria de Catalunya, ha clamado contra "el ala más reaccionaria del poder judicial", contra "las élites que quieren ganar sin presentarse a las elecciones", y contra los que intentan ganar en los despachos lo que no ganaran en las urnas. En este sentido ha pedido "no caer en la trampa de Inés Arrimadas, Pablo Casado y Santiago Abascal", considerando que "esta aberración jurídica" es solo "un ensayo" de los intentos que vendrán para frustrar el "gobierno de cambio". Albiach ha señalado que seguía pensando que Torra es el "peor 'president', pero no hablamos de esto. Hay cosas que están por encima de las personas".

Cs y PP ha seguido el guion previsto. Lorena Roldán ha tirado del argumentario habitual para cargar contra el "expresidente Torra" (golpe, vergüenza, degradación de las instituciones, circo, teatro...) antes de apuntar a los socialistas. "Señor Iceta, dejen de darles alas al independentismo". Alejandro Fernández también ha dirigido la mayoría de sus dados a la diana del PSC. "Es extraordinariamente grave que el Partido Socialista desacredite y desprestigie una institución fundamental como la JEC (...). El daño que están haciendo a la democracia para conseguir la investidura es inaceptable y empieza a ser irreversible". La CUP ha lamentado que las proposiciones del PSC y los 'comuns' "obvian dos años de exilio y prisión".