Casado reitera su "no" a Sánchez: "Nadie entendería que el PP facilitase un Gobierno comunista con Podemos"

Casado, tras su reunión con Sánchez: "Está instalado en el no es no"

El líder del PP, Pablo Casado, ha constatado en su reunión este lunes con el candidato a la investidura, el socialista Pedro Sánchez, que éste no está dispuesto en ningún caso a romper su acuerdo con Unidas Podemos a cambio de lograr la abstención del PP para facilitar la formación de Gobierno.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados al término de su primer encuentro con Sánchez desde las elecciones del 10 de noviembre, Casado ha informado de que la única oferta que el socialista le ha planteado ha sido la de una abstención del PP para facilitar que se ponga en marcha el Gobierno de coalición con Podemos.

Casado le ha preguntado a Sánchez si ésta era la única oferta que estaba dispuesto a plantearle al PP y el dirigente socialista, según Casado, ha respondido que no hay otra propuesta.

El líder 'popular' está convencido por tanto de que Sánchez está instalado en el "no es no a cualquier alternativa que suponga romper con Podemos", por lo que el acercamiento de este lunes al PP no es otra cosa que un "simulacro", en opinión de Casado.

El dirigente 'popular' sospecha por tanto que Sánchez está intentando que el PP sea una "coartada" a una decisión "libre" que tomó la misma noche electoral de pactar con Podemos.

Sánchez ha abierto con Casado la ronda de contactos para hablar de la investidura después de haber sido formalmente designado por el Rey candidato a la Presidencia del Gobierno. Este lunes se ha reunido también con la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Ambos han posado ante los medios con un gesto más relajado que el que mostraron el jefe del Ejecutivo y el líder del PP. La reunión ha durado algo más de una hora. A partir de este martes contactará por teléfono con los presidentes autonómicos.