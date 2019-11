Torra reconoce que no cumplió la orden de la JEC: "Sí, la desobedecí"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido este lunes que no cumplió la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral porque era "ilegal" y de "imposible" cumplimiento": "Sí, la desobedecí".

Así lo ha admitido Torra en su interrogatorio en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que afronta una petición de inhabilitación de hasta dos años por desobediencia por desoír el mandato de la JEC de retirar de edificios públicos lazos amarillos y pancartas de apoyo a los políticos independentistas presos, durante la campaña de las generales del pasado 28A.

A la pregunta de su abogado, Gonzalo Boye, sobre si cumplió "si o no" la orden de la JEC, Torra ha sido taxativo: "No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: Sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía la competencia".

Torra ha alegado este lunes que las órdenes de la Junta Electoral Central para que retirara los lazos amarillos de los edificios públicos eran "ilegales", dado que este no es un órgano "superior jerárquico" al jefe del ejecutivo catalán.

Tras negarse a contestar a la Fiscalía y a la acusación popular ejercida por Vox, Torra ha cuestionado en respuesta a su defensa las instrucciones que le dio la Junta Electoral para que retirara los símbolos de apoyo a los políticos presos, al considerar que este órgano carecía de competencias para emitirlas, por lo que acusa a sus miembros de haber prevaricado.