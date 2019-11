Isa Serra, procesada por desórdenes públicos durante un desahucio

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha concluido la investigación que tenía abierta contra la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, para llevarla a juicio por delitos de desórdenes públicos, atentado y daños en relación a su participación en una protesta para tratar de evitar un desahucio en 2014.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Sala de lo Civil y Penal transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado contra la diputada regional. Con este auto, se inicia la fase intermedia del procedimiento en el que algunas de las partes podría solicitar su archivo.

Los altercados a los que se refiere la causa se produjeron con motivo de un desahucio de una persona discapacitada en la calle Tribulete, situado en Lavapiés. Cuatro personas fueron detenidas entonces por desobediencia y resistencia a la autoridad.

En la resolución, se da traslado a las acusaciones personadas para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o la práctica de nuevas diligencias.

Con este auto, los magistrados dan por concluida la investigación por los citados delitos, argumentando su decisión en la testifical de varios agentes de la Policía Municipal de Madrid. Los agentes se ratificaron en el reconocimiento fotográfico de la investigada y la identificaron como partícipe de los insultos y lanzamientos de objetos que se realizaron.

Los hechos se remontan a la mañana del 31 de enero de 2014, coincidiendo con un procedimiento de ejecución forzosa. Ese día, Isa Serra se encontraba junto con otras personas de la plataforma Stop Desahucios en las inmediaciones del cordón de seguridad que establecieron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado entre las calles Mesón de Paredes y Tribulete con la intención de contener a quienes impedían el desalojo.

Acabada la diligencia policial, y cuando los vehículos policiales se disponían a marcharse, personas presentes se enfrentaron a los agentes profiriendo insultos y lanzando objetos contundentes contra policías y furgonetas policiales.

Resultado del lanzamiento de objetos, varios agentes fueron heridos y algunas furgonetas dañadas. Entre otros implicados en estos hechos, Isabel Serra Sánchez fue identificada como una de las personas que insultaba y lanzaba objetos contundentes, así como por llevar la voz cantante de un modo particularmente agresivo, animando a otros a que increpasen a los agentes.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid se mostró en julio, tras conocer que se le investigaba por este asunto, "orgullosa" de su lucha juvenil antidesahucios y ha negado los hechos que se le imputan en el desalojo de un persona de su vivienda de alquiler en el madrileño barrio de Lavapiés en 2014.

Aseguró que ella no cometió los delitos ni los hechos que les imputa el informe policial, y que ya la Fiscalía le ha quitado la imputación de atentado a la autoridad. "Yo no me increpé ni agredí a nadie. Estuve un rato en el desahucio y me fui", indicó.