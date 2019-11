La conmoción de una familia ovetense: Ir a votar y encontrarte en la mesa electoral al asesino de tu hermano

La familia del ovetense Mamel Castañón está indignada. El hermano del fallecido tras un atropello en la calle Argüelles de Oviedo el pasado 26 de mayo no daba crédito a lo que le ocurrió ayer. Jorge Castañón se disponía a votar cuando se encontró en la mesa electoral a Iván González García "Pichurry", el conductor confeso que huyó tras arrollar a Mamel y fue detenido seis horas después cuando volvía a casa tras seguir toda la noche de fiesta e incluso visitar un club de alterne.



El hermano de Mamel no dudó en hacer pública su indignación a través de Twitter. "Ir a votar a Vallobín y encontrarte con el asesino de mi hermano en una mesa electoral como si no hubiera pasado nada y riéndose", explicó el joven en una publicación que rápidamente se hizo viral y provocó las quejas del entorno del que fuera jugador de fútbol sala.



"Así es la justicia que hay en este país", añadió Jorge, lamentando el hecho de que el causante de la muerte de su hermano continúe libre a la espera de juicio y sin mostrar ningún síntoma de arrepentiemiento, más que la carta pública hecha en su día por recomendación del que fuera su abogado, a cuya defensa renunció poco después.





Ir a votar a vallobin y encontrarte con el asesino de mi hermano en una mesa eñectoral como si no hubiera pasado nada y riéndose esa es la justicia k hay en este país — oviedista (@castaoviedista) November 10, 2019

A la publicación le siguieron varias respuestas en la que los allegados a Mamel recordaron las fotografías de los multitudinarios homenajes en los que clamaron por justicia."Pichurry",, utilizó también las redes sociales para hacerse eco de su participación en la mesa electoral de Vallobín en la que utilizó un tono jocoso. "Este es mi voto", llegó a publicar con una foto de una rodaja de chorizo dentro de un sobre que horas más tarde eliminaría de su perfil, quizás empujado por el revuelo generado en las redes por la publicación del familiar de Mamel Castañón.