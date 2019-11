El Rey apela en Barcelona a una Cataluña plural sin violencia ni intolerancia

Felipe VI ha resaltado la contribución de Cataluña a recuperar la democracia en España con unos valores que ha dicho que no deben ser recuerdo del pasado, sino "una realidad en la que no pueden tener cabida ni la violencia, ni la intolerancia, ni el desprecio a los derechos y libertades de los demás".



El rey ha realizado su primera referencia a Cataluña en un discurso público desde que se conoció la sentencia del 'procés' en su intervención en la entrega en Barcelona de los premios Princesa de Girona 2019, y lo ha hecho hablando en catalán en buena parte de su alocución.



Mientras en los aledaños del Palacio de Congresos de Cataluña, donde se ha celebrado el evento, centenares de independentistas expresaban su protesta por la presencia de los reyes y sus hijas en este acto, el jefe del Estado ha defendido los valores que representan "la mejor historia de Cataluña".



Unos valores que ha insistido en que hicieron que Cataluña tuviera una contribución "inspiradora" para el resto de España a la hora de impulsar el proyecto democrático que hace 40 años unió a todos en el deseo de no volver a detener la historia.





Llegada de los Reyes, la Princesa de Asturias y de Girona y la Infanta Sofía a la ceremonia de entrega de los premios @FPdGi https://t.co/GTHEiNKn8G pic.twitter.com/QoFjsjm5S7 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 4, 2019

A ello contribuyó, ha afirmado, "una Cataluña orgullosa de sus señas de identidad, pcon el progreso general, en la que el esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el espíritu cívico enriquecieron las raíces de la sociedad democrática"."Esos valores -ha añadido- representan, sin duda, la mejor historia de Cataluña. No deben ni pueden ser un recuerdo del pasado, sino una realidad efectiva de nuestro presente y de nuestro futuro. Una realidad en la que no pueden tener cabidaa los derechos y libertades de los demás". Unas frases tras la que ha sidoal acto entre algunos gritos de "¡viva el rey!".Felipe VI ha tenido palabras para el debut de la princesa Leonor en un acto en Cataluña (habló previamente) para iniciar su intervención bromeando con el hecho de que su hija se lo había dejado difícil.Leonor ha asegurado este lunes en catalán queporque sus padres le han hablado desde pequeña de ella con verdadero afecto y ha recalcado que esta tierra siempre ocupará un lugar especial en su corazón.Más de la mitad de su discurso, de algo más de cuatro minutos de duración al ser interrumpido antes de su final por un prolongado aplauso,El siguiente vídeo recoge el discurso íntegro de Leonor:Ha sido en este idioma (ha utilizado también el castellano, el inglés y unas palabras en árabe) en el que ha expresado su compromiso con Cataluña, "una tierra que siempre -ha asegurado- ocupará un lugar especial en mi corazón". También en catalán ha comentado las enseñanzas de sus padres sobre Cataluña."Desde bien pequeñas, a mi hermana, la infanta Sofía, y a mí,. Gracias a ellos -ha añadido- sabemos muchas cosas de la historia y la cultura catalanas".Ha añadido que, como princesa de Girona, quiere honrar a la Fundación que lleva este nombre como se merece y llevar con orgullo su nombre "por toda Cataluña, por el resto de España y por todo el mundo".", ha señalado antes de recordar que era la primera vez que hablaba en un acto de esta fundación y de calificar de "emocionante" hacerlo justo cuando la institución cumple diez años.Los cinco premiados han sido el neurólogo y emprendedor Ignacio H. Medrano, el matemático Xavier Ros-Oton, la emprendedora social Begoña Arana, el director de escena Rafael R. Villalobos y la cofundadora de la organización internacional Humanity Crew, María Jammal.