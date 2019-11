Casado: "Con Sánchez, ni a la vuelta de la esquina"

El líder del PP, Pablo Casado, ha situado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como el "responsable" de la violencia que se puede producir el 10N en Cataluña porque cree que ha "forzado" que el proceso electoral coincida con las protestas por la sentencia del procés.

En un mitin en la Torre Espacio de Madrid, ha advertido que "esto no es Burkina Fasso, ni Yemen", citando las palabras del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, y el Gobierno debe "poner orden en Cataluña de una vez" o lo hará el PP el 11N, tras unas elecciones que espera ganar.

Ha reiterado que el PP no facilitará de ninguna manera una investidura del candidato socialista. "No se nos pasó por la cabeza y no se nos pasa por la cabeza. Con Sánchez ni a la vuelta de la esquina, ¿qué parte del 'no es no' no ha entendido?", ha preguntado Casado.

"Sánchez es responsable porque ha forzado las elecciones sabiendo que iba a haber episodios violentos para ver si sacaba unos cuantos escaños más", ha dicho, en una encendida intervención en la que ha dejado de lado su supuesta moderación de las últimas semanas para cargar contra el candidato socialista.

Un candidato que debe garantizar la "libertad" de los votantes el 10N y su "tranquilidad" en la jornada de reflexión, así como la "seguridad" del rey Felipe y la princesa Leonor en su viaje mañana a Barcelona, ante las acciones que preparan los CDR para estos acontecimientos.

Aparte de por su deber de hacer cumplir la ley, porque cree que Sánchez ha hecho coincidir las elecciones con la sentencia del procés "porque pensaba que le interesaba que hubiera violencia esos días y aparecer como el de la porra envuelto en la bandera".

Aunque a Sánchez le ha ido "mal" en las encuestas y ahora no quiere "molestar" a sus posibles socios de ERC y JxCAT por si los necesita tras al 10N, según Casado, y por eso no se atreve a poner orden en Cataluña.

Para Casado, el candidato socialista es "triplemente responsable" porque además no ha atendido ninguna de las peticiones que le ha planteado cuando se reunieron en La Moncloa, cuando le dio su apoyo para que hiciera algo y "no un cheque en blanco" para ganar tiempo y abrazarse al PP "como un boxeador sonado".

Ha recordado que exigió que enviase al presidente catalán, Quim Torra, un requerimiento previo al 155, que la Fiscalía actuase contra los violentos, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y que rompiese todos sus pactos a nivel local con los partidos independentistas.

El líder de los populares cree que ha habido en Cataluña "mala coordinación" policial por culpa de los mandos políticos, sobre todo por la "absoluta ignominia" de Torra como jefe supremo de los Mossos d'Esquadra, mientras Sánchez se pliega "de forma soez" a los intereses de los independentistas.

Ha criticado, además, que ante este panorama en Cataluña, Sánchez haya hecho una entrevista, en La Sexta, en la que parece que está "en un mundo paralelo, en una realidad virtual", sin entrar en ninguna de estas cuestiones, pese a las informaciones sobre lo que puede ocurrir el fin de semana de las elecciones.

En este sentido, ha destacado que el PP avisa una semana antes, no como cree que hizo el PSOE tras el 1-O, para que no haya ningún problema el 10N y Sánchez no se disculpe con "la confusión, no sé que ha pasado, Iceta, y que la abuela fuma...No, estamos hablando de garantizar los derechos fundamentales", ha concluido.

Casado ha estado acompañado, entre otros, por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Martínez-Almeida, y la número dos del PP por Madrid, la exministra y expresidenta del Congreso, Ana Pastor.

Pastor ha defendido la limpieza del PP como un "un gran partido de personas honorables y servidores públicos" que no va a aceptar lecciones de nadie en este sentido. "Ya nos pueden poner boca abajo porque de nuestros bolsillos no sale absolutamente nada", ha afirmado.

También ha lanzado un mensaje directo a Vox al decir que el PP es el partido de la defensa de España que "no se tiene que levantar todas las mañanas con la bata de cola y una bandera", porque lleva "la unidad de España en el corazón".