El Gobierno pide que se investigue si la Mesa del Parlament ha cometido delito

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado que la Mesa del Parlamento catalán ha podido desobedecer la advertencia del Tribunal Constitucional (TC) de que no debata sobre el derecho de autodeterminación ni sobre la Monarquía, por lo que ha reclamado al tribunal que se dirija a la Fiscalía para que investigue si se han cometido delitos.

Así lo ha acordado el Consejo de Ministros reunido este jueves. La Mesa del Parlament admitió la semana pasada a trámite una propuesta de Junts, ERC y la CUP donde reiteraban su disposición a debatir sobre estos asuntos pese al apercibimiento del TC de que no lo hicieran, al haber sentencias previas de este tribunal negando que puedan hacerlo.

El asunto fue sin embargo admitido a trámite por la mesa del Parlamento catalán. "Pedimos al Constitucional que considere si se ha traspasdo esa línea, si ha desautorizado el apercibimietno que él mismo hizo y que se dirija al Ministerio Fiscal para las consecuencias que se puedan tener", ha añadido.

Por otro lado, el Gobierno ha pedido informe urgente al Consejo de Estado para impugnar el debate sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los políticos juzgados por el 'procés' y que tuvo lugar el 17 de octubre.

"No corresponde en el respeto a la separación de poderes que ningún parlamento debata una sentencia de los tribunales", ha dicho Calvo, que ha dejado claro que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional contra este debate aunque el Consejo de Estado no lo comparta (sus informes no son vinculantes para el Consejo de Ministros).