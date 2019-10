'Una España mejor', la "crónica personal" de Rajoy en Moncloa

Mariano Rajoy ha escrito un libro sobre su etapa en la Moncloa que pretende ser una "crónica personal" de unos años "difícilmente olvidables" y de un momento que, fue, según subraya el propio expresidente del Gobierno, "cualquier cosa menos intrascendente".



A partir del 3 de diciembre podréis conocer mi visión personal de unos años decisivos en la historia de España. pic.twitter.com/8ZqgTO09PY — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 30, 2019

' (Plaza & Janés) es el título de este libro en el que Rajoy relata momentos decisivos como la amenaza del rescate de la UE, la abdicación del Rey o la crisis en Cataluña , que ocupan, según subraya la editorial en un comunicado, un lugar destacado en sus páginas., años en los que España corrió serios riesgos, y de cómo los viví desde la Presidencia del Gobierno", señala Rajoy.El expresidente admite asimismo en el prólogo del libro -según esta nota de prensa- que no ha querido que como le ha pasado a lo largo de su vida política, "otros" hablen por él o le atribuyan palabras que no ha dicho.contra esta incursión en el mundo de la escritura y llegué a la conclusión de que la responsabilidad de haber gobernado España me exigía también el deber de contar mi versión de esa parte de nuestra historia en común", apunta.Un periodo del que "se puede decir cualquier cosa, menos que haya sido intrascendente", concluye el expresidente.Hace unos días, en una conversación informal con los medios tras presentar el libro del exministro Jorge Fernández Díaz, Rajoy confirmaba que tenía casi listo su libro e ironizaba sobre el hecho de que aún no tenía nadie que se lo presentase.