Torra: "La autodeterminación no tiene camino de retorno"

El presidente catalán, Quim Torra, ha instado este sábado a "superar la dinámica de la queja y la lamentación" y ha aseverado que su "compromiso con volver a ejercer el derecho a la autodeterminación ya no tiene camino de retorno" porque el independentismo está en "un momento clave".

Torra lo ha dicho en el Palau de la Generalitat, donde ha recibido a alcaldes de los municipios que han aprobado mociones de apoyo a los "presos políticos y exiliados" y de rechazo a la sentencia del "procés" convocados por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

"El rechazo a la represión y a la sentencia debe ser implacable, pero no es suficiente: ahora más que nunca no podemos desfallecer porque estamos en un momento clave y sólo juntos tendremos la fuerza suficiente para acabar lo que empezamos", ha recalcado ante los representantes locales, entre quienes no se encontraba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Sus palabras llegan horas antes de que partidos y entidades soberanistas se manifiesten este sábado en Barcelona para expresar de nuevo su rechazo a la sentencia del 1-O del Tribunal Supremo en una marcha convocada por la ANC y Òmnium que busca ser la movilización más "masiva y transversal" contra las condenas.

Bajo el lema 'Llibertat', la manifestación empezará a las 17.00 horas en la calle Marina con Ramon Turró y avanzará hasta el cruce de la primera calle con la avenida Icària, donde se instalará un escenario y se celebrará un acto.

El emplazamiento de la manifestación --la calle Marina-- es simbólico, ya que es el mismo de la movilización que ANC y Òmnium convocaron el 11 de noviembre de 2017, días después del encarcelamiento de los exconsellers del Govern que impulsaron el 1-O, que se sumaron a los del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y expresidente de la ANC Jordi Sànchez, que ya estaban en prisión desde el 16 de octubre.

Así, las entidades independentistas buscan repetir una manifestación como la de hace dos años, en este caso días después de que los presos soberanistas hayan sido condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre nueve y trece años de cárcel.

Más de un centenar de entidades se han adherido a la marcha, a la que se desplazarán más de 400 autocares desplazados desde diferentes puntos del territorio para trasladar a personas contra la "represión del Estado español en las calles" y en defensa de los derechos fundamentales.