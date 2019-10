Torra vuelve a llamar a Sánchez y le exige un diálogo "sin condiciones"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido este martes en pedir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, una reunión y exigirle apostar por la vía del diálogo "sin condiciones" en el que asegura que el Govern volverá a plantear la autodeterminación como su propuesta de salida al conflicto.

Lo ha dicho en la rueda de prensa tras el Consell Executiu, en la que ha explicado que los miembros del Govern han sellado a un acuerdo con varios puntos entre los que se condena la violencia en las protestas de respuesta a la sentencia de la semana pasada, una de las exigencias de Sánchez para abrirse a dialogar con Torra.

"Hoy por cuarto día consecutivo he vuelto ha llamar al presidente Sánchez y ha vuelto a no contestarme. Destacar que la irresponsabilidad no solo es creciente, sino que también internacionalmente, nadie puede entender que todavía en estos momentos el presidente Sánchez no haya contestado al presidente de Cataluña. Los problemas políticos se resuelven con democracia y diálogo", ha dicho, y ha asegurado que continuará realizando esas llamadas.



Celebra la resolución sobre autodeterminación

Por otra parte, Torra ha celebrado que JxCat, ERC y la CUP hayan presentado una propuesta de resolución en el Parlament en la que reiteran que la Cámara seguirá debatiendo sobre la autodeterminación y ha avisado: "Llegaremos hasta donde el pueblo quiera".

El presidente catalán ha explicado que este martes ha sido notificado por el Tribunal Constitucional sobre las consecuencias de impulsar iniciativas legislativas sobre la autodeterminación.

"Me parece muy relevante que el día que el TC notifica que no puedes hablar de derecho a la autodeterminación, el Govern hable de autodeterminación y que haya resoluciones sabiendo que la Mesa (del Parlament) está apercibida", ha celebrado.

"Que nadie piense que prohibirá nunca a este país que se siga avanzando en la línea que la ciudadanía quiere. Llegaremos tan lejos como la ciudadanía quiera llegar. Siempre al lado de la defensa del derecho a la autodeterminación", ha advertido el presidente del Ejecutivo catalán.

La resolución de los grupos independentistas del Parlament registrada este martes llega después de la propuesta que mencionó el presidente en el pleno extraordinario por la sentencia del 1-O celebrado el jueves en la que se comprometió a ejercer la autodeterminación en esta legislatura, aunque no llegó a presentar un documento para votarlo.

Ahora que hay un documento en el Parlament impulsado por los grupos que no pone plazos al ejercicio de la autodeterminación, preguntado por si se retracta de su propuesta ha dicho que no, que lo que explicó en el Parlament es lo que él planteará en la mesa de negociación de partidos y entidades que busca consensuar una respuesta institucional a la sentencia.

Ha asegurado que la propuesta del presidente "será discutida en el gran acuerdo nacional que tiene que haber por la autodeterminación, la amnistía y los derechos civiles y sociales. Yo, en este gran acuerdo, defenderé mi propuesta. Lo que es importante, que tenemos que entender, es que lo necesario es ir todos juntos".

El presidente ha subrayado que al Govern de Cataluña "se le quiere impedir hablar y decidir" por lo que ha defendido la propuesta que él mismo ha presentado en nombre del Govern, que se conjura para defender el derecho a la autodeterminación, pero sin poner fechas, y que Torra califica de adecuada.

Preguntado por si se plantea convocar elecciones en caso de que en esa mesa de negociación de respuesta a la sentencia se rechace su propuesta de "validar la independencia de Cataluña y volverla a votar" en este mandato, ha explicado que simplemente la someterá al debate como presidente de la Generalitat y ha reiterado en que lo importante es que la respuesta final tenga consenso.